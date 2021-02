Se ha hablado de esas fotografías durante años y a día de hoy siguen siendo una incógnita para la prensa del corazón ya que ninguna de las dos protagonistas se ha pronunciado nunca sobre ellas. Hablamos de las imágenes que fueron portada de revistas hace años en las que María del Monte e Isabel Pantoja aparecían en actitud cariñosa disfrutando de un día de playa.

María estaba hablando con Anne Igartiburu mientras cocinaban en una playa en el programa Dos parejas y un destino y la presentadora de televisión le confesaba a la cantante que no le gustaba ir a las playas, algo que hacía recapacitar a la artista y entonces le preguntaba si era porque le habían pillado alguna vez en una de ellas y la habían fotografiado. Enseguida, la periodista aseguró que no, pero la contestación que más llamó la atención fue la de la andaluza.

María le dijo a Anne: "A mí tampoco me han pillado nunca", algo que provocaba la risa de la presentadora y la cantante se daba cuenta de lo que había dicho. Y es que se trata de la primera vez que hace referencia a esas fotografías que todavía a día de hoy siguen dando de qué hablar. La cantante hizo un curioso comentario sobre esas fotografías: "No considero que me pillaran a mí, eso fue un salpicón", dejando la duda de si a la que pillaron realmente fue a la Pantoja.