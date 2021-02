Surrealista momento en Sálvame: Paz Padilla se encuentra en directo con Marichalar en una tienda

El alto tren de vida del que Raquel Bollo presume en su cuenta de Instagram se ha puesto en entredicho durante los últimos días. Las alarmas saltaron cuando una espectadora llamó al programa Sálvame para asegurar que el reloj que la ex de Chiquetete lució durante su última entrevista en el Deluxe podría ser robado. Además, varios expertos han asegurado que las prendas de lujo, como una botas de Dior de más de 1.000 euros que mostró en una publicación en su perfil de Instagram, podrían ser falsas.

Para averiguarlo, el programa de Telecinco envió a Paz Padilla al único sitio dónde se podría aclarar la autenticidad de las botas: la mayor tienda de Dior de Madrid ubicada en la milla de oro de Madrid. El encargado de seguridad de la tienda pidió a la presentadora que la cámara de televisión la esperara fuera mientras ella preguntaba a los empleados sobre el citado complemento.

En un momento de la conversación con el empleado, Paz Padilla se percató de la presencia en la tienda de Jaime de Marichalar y no dudó en acercarse a hablar con él. El exduque de Lugo, que ya abandonaba el establecimiento, se percató de las cámaras que había en el exterior y evitó ser grabado: "No quiere salir. No sé qué ha venido a comprar. Al igual ha sido algo para su novia", dijo Paz Padilla después de pedir a su compañero cámara que evitase enfocar a Marichalar para permitirle abandonar el local.

Paz Padilla es la más grande haciendo reir a la gente, deberían mandarla todas las semanas de reportera a algún sitio #yoveosálvame pic.twitter.com/rb8ofQNKS2 — Juanma López (@Juanma9lopez) February 19, 2021

Instantes después de producirse este surrealista momento, la encargada de la tienda pidió educadamente a Paz Padilla que abandonase el local y se pusiese en contacto con el departamento de prensa de la firma y que ahí le podrían aclarar la autenticidad de las botas de Raquel Bollo: "Me están echando en directo. Soy como una Pretty Woman. Como no tengo dinero...", bromeó mientras salía de la tienda, aclarando que los dependientes habían sido muy amables.