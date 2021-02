María Jiménez: "Carmina Ordóñez me dijo que Paquirri se quería separar de Pantoja"

La cantante María Jiménez acudió a Sábado Deluxe y allí habló con su habitual sinceridad de las polémicas de la familia Pantoja, iniciada con Kiko Rivera hablando mal de su madre y decidiendo vender su parte de Cantora en La herencia envenenada.

María Jiménez no se opuso a compartir lo que ella sabe del tema, y de hecho, desveló una dramática confesión sobre Paquirri e Isabel Pantoja, de la que aseguró no entender por qué no se pone en contacto con su hijo. La cantean dijo que la historia de amor no era tal cosa, en tanto el torero se quería separar de la cantante y no había dado el paso cuando murió.

"Estaba a punto de terminarse el matrimonio", fueron sus palabras. "No estaba enamorado de Pantoja, estaba a punto de separarse". No porque quisiera volver con Carmina Ordóñez, sino simplemente porque se "desenamoró". "Ella metió a toda su familia, era muy reservado e íntimo. No le hizo gracia", dijo apuntando a temas familiares y sobre cómo ella aprovechó para meter a toda su familia en casa de Francisco.

Se trata de una confesión de la mismísima Carmina Ordóñez a María Jiménez, amiga suya y también de Belén, la hermana de Paquirri. "Isabel os ha vendido una moto de segunda mano", dijo al respecto a un sorprendido Jorge Javier Vázquez. María Jiménez da la razón por tanto a Kiko Jiménez y su famoso titular en Lecturas asegurando que Isabel quería ser la "viuda de España".