Julia Otero anuncia que padece cáncer

Julia Otero anunció este lunes, nada más comenzar su programa Julia en la Onda, que padece cáncer. "El cáncer es una palabra que da miedo pero estoy empezando a aprender a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", desveló la presentadora en los micrófonos de Onda Cero. La enfermedad fue el motivo de su ausencia en las ondas la semana pasada y permanecerá apartada de los micrófonos durante un tiempo.

"Tras una semana he llegado a la conclusión de que tengo que compartir que el sábado pasado, en un control rutinario, llegó la sorpresa. En un rinconcito me aparecieron unas células 'egoístas', como las llama el doctor López Otín", aseguró.

La periodista informó de que estará poco de tiempo "fuera de combate, no mucho, unos meses, aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio me deje de tonterías y vaya a la radio. Amenazo con hacerlo", dijo. Otero agradeció a todo su equipo "extraordinario en todos los sentidos, humano, que trabaja muy duro para que las tardes sean las de siempre".

La locutora está preparada para pasar una temporada como "una oyente más". "Me gusta mucho lo que hacen. Ni me echo de menos", aseguró, y se dirigió a las "miles de personas que están pasando lo mismo y algunas me estarán escuchando": "Ahora sí sé exactamente lo que se siente y os digo una cosa. Si la ciencia envía un robot a Marte que llega a la hora prevista, ¿cómo no vamos a superar eso?". Pues venga. Un beso a todos y recordar que el cariño y la bondad son siempre el mejor pronóstico".