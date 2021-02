A lo que se enfrentan los empresarios interesados en Cantora: "Esta gente no quiere tener ese foco"

​Isabel Pantoja ya podría tener un comprador para Cantora. Según informó este lunes El programa de Ana Rosa, un empresario murciano estaría interesado en adquirir el terreno para instalar un campo de placas solares. Tanto Isabel como su hermano Agustín estarían negociando las condiciones de la venta del terreno y ya habrían enviando al supuesto comprador todos los documentos necesarios para llevar a cabo la operación.

El precio que se habría fijado ascendería a 4.700.000 euros y la única condición que los hermanos habrían puesto tiene que ver con su madre, doña Ana. "El requisito para vender la finca ha sido que le deje usar el cortijo hasta que su madre doña Ana desaparezca", aseguró el programa.

Los tertulianos de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico han hablado sobre esta venta y se han mostrado muy desconfiados con la veracidad de la noticia: "¿Para qué quieres comprar el 51% de una finca donde no puedes trabajar?", se preguntó el director del espacio, Federico Jiménez Losantos. "Yo he estado en Murcia y allí hay sol 340 días al año, ¿para qué vas a querer comprar en Sevilla o Cádiz? (...) Esa casa está para reformar, está en muy mal estado. Ya con Paquirri era la típica finca de torero, más para presumir que para estar. Pero no vale ni para ganadería ni para agricultura. Para estar bien tienes que rehacer esa casa, que tiene como un siglo y medio. Y muchos gastos. No creo que exista el murciano".

La periodista Beatriz Cortázar explicó que lo que menos interesa a este tipo de empresarios es "tener un foco" apuntándoles, algo que ocurriría si adquiriese una finca tan mediática: "Estos compradores no buscan este tipo de publicidad. Esta gente no quiere ese foco. Vamos a ver si hay alguien dispuesto a soportar ese foco mediático".

También han hablado sobre la supuesta condición que habría puesto Pantoja sobre su madre: "Doña Ana es eterna. Ya hemos vivido cinco o seis episodios en los últimos años en los que creíamos que se iba. Doña Ana tiene una resistencia que ha demostrado. Si no la mató la entrada de su hija a la cárcel...", apuntó Jiménez Losantos, a lo que Beatriz Cortázar añadió: "En una operación de compraventa esas cosas se calculan. Si hay que alargar la espera cinco años más, eso se va descontando del montante".