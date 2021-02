Lydia Lozano, operada de urgencia: "No lo estoy pasando bien, me da miedo"

"Estoy muy nerviosa, muy preocupada porque me da mucho miedo", con estas palabras Lydia Lozano confesaba en Sálvame que este martes tendrá que ser intervenida de urgencia por un problema en las cervicales. "Me operan mañana", explicó ante las preguntas de sus compañeros. "No lo estoy pasando bien, me da miedo", dijo con el rostro desencajado.

La colaboradora lleva semanas notando "un hormigueo en las manos" que alertó a los médicos. "Me operan de urgencia porque tengo, desde hace un mes, las manos dormidas", explicó. "Lo primero que piensas es que es una postura mala en la cama, pero al leer notaba que no sentía el libro en mis manos. El hormigueo es un aplastamiento en la médula. Y es lo que me da miedo", narró.

Lydia se mostró positiva y esperanzada con el resultado de la intervención: "Todo va a salir bien, pero no puedo evitar estar muy nerviosa. Si me dicen que en tres días puedo volver, vuelvo a trabajar. Pero no puedo hacer hacer muchas cosas: no podré coger peso y me tengo que cuidar bastante".

Según palabras de la propia periodista, su problema de espalda es consecuencia del accidente automovilístico que tuvo junto al que era su pareja, Juan Carlos Pérez, quien murió debido al impacto. "Caímos a un barranco, él salió disparado y yo acabé con la cara en el motor", explicó hace meses en el programa Mi casa es la tuya. La periodista aseguró en el programa de Telecinco que tuvo "la buena suerte" de que una familia que iba detrás de ellos, reconoció su coche y la sacaron de allí: "Me destrocé la espalda".