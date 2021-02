Chabelita y la fingida neutralidad

Lecturas nos deleita cada dos o tres semanas con una entrevista exclusiva a algún miembro de la familia Pantoja. Este miércoles le toca a Chabelita, que aprovecha su futura boda para arremeter, una vez más, contra su familia. Porque aunque ella quiera ir de neutral, la realidad es que cada frase es un titular hiriente contra su madre o su hermano. Líbrame del toro manso.

La excusa del reportaje es su próxima boda con Asraf. Chabelita, que hace un año posaba con mono de vinilo comprado en sexshop, se planta ahora cinco vestidos de novia a cada cual menos ponible en Marruecos, el país que acogerá la ceremonia. Demasiada carne para enseñar (dice que iba a optar por uno cerrado pero "en Marruecos hace mucho calor… quería llevar el de mi madre, pero es demasiado tapado"). Y mientras escoge diseño de la firma Vertize Gala, se lamenta de no poder hacerlo con su madre: "Me da pena no poder ir con ella". La pregunta es por qué no puede ir con ella.

"No quiero que la gente piense que digo que mi madre no me ayuda en este momento. Pero no veo que sea el momento. Tengo que respetar su tiempo". Y remata: "Mi madre y mi hermano están con sus historias y ahora mismo les da igual mi boda". Ella se sobra y se basta si van Asraf, que es el novio, y su hijo Alberto.

Chabelita se lamenta de que tampoco Dulce puede ayudarla: "También tiene sus problemas", declara enigmática. Aún así, lo tiene clarísimo: "Voy a invitar a todos. Quien quiera venir, que venga, y el que no, no". "¡Estoy harta de sufrir por todo el mundo!".

El resto es el mismo lamento de siempre: "Estoy curada de espanto", "con mi madre no espero nada", "estoy resignada lo que no significa que no duela", "en las cosas importantes, sea por lo que sea, al final no han podido estar"…

Un par de apuntes más: Isa Pantoja insiste en que Isabel Pantoja no está bien ("le han quedado secuelas increíbles de la cárcel, palabra que no verbaliza"), duda mucho que su madre hiciese comentarios racistas contra ella y reconoce que no hablan desde hace dos semanas y media. Será lo normal para esta atípica familia.

Bordiú cumple 70 años

Si la semana pasada ¡Hola! dedicaba su portada a Isabel Preysler con motivo de su 70 aniversario, este miércoles no podía ser menos. Su amiga Carmen Martínez Bordiú también celebra cumpleaños, aunque en este caso sólo le han reservado una esquinita en la parte superior derecha de la página. Eso sí: con el mismo photoshop que también le hace parecer una veinteañera.

Cuenta ¡Hola! en páginas interiores que la nietísimano podrá celebrarlo con sus seres queridos porque, debido a la pandemia, se encuentra instalada en Portugal, a treinta kilómetros de Lisboa, en una casa a la orilla del Atlántico.

"Sólo pido que todo el mundo se olvide de mí", explica a ¡Hola! "He querido desaparecer totalmente de los medios y vivir esta etapa de mi vida como quiero", confiesa la duquesa de Franco a la revista que ha retratado en decenas de portadas los momentos más importantes de su vida.

Por cierto: ¡Hola! asegura que Carmen no ha roto con Tim. Según la revista, a pesar de que algunos medios hablaron de ruptura en diciembre, ambos siguen viviendo juntos y disfrutan de largos paseos y sesiones de meditación.

En Semana hacen referencia a la celebración con este titular: "Carmen, la reina que no quiso ser". Para Diez Minutos es "la duquesa alegre".

Bustamante lleva 5 años de pleitos con su exasesor

¡Hola! publica una información exclusiva sobre David Bustamante y el pleito que mantiene desde hace cinco años con Francisco Juan Manjón, al que ha demandado por presunto delito de estafa.

El que fuera asesor y hombre de confianza del cantante se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel y asumir la deuda que supuestamente habría contraído Bustamante con Hacienda por su culpa. Ahora el artista está al corriente de pago, pero la cifra llegó a alcanzar el medio millón de euros.

Bustamante se suma a la ya larga lista de famosos que acaban en los tribunales con sus personas de confianza. Belén Esteban con Toño Sanchís es el caso más reciente.

'Semana' asegura que Belén está al límite

Después de que Telecinco haya impuesto la ley del silencio en la cuestión Belén-Jorge Javier (el presentador volvió a lincharla y humillarla en directo), no hemos vuelto a escuchar a la colaboradora. Sólo en un saludo que envió a la Crónica Rosa de Federico a través de Carlos Pérez Gimeno.

Ahora Semana, la revista a la que Belén concede sus entrevistas últimamente, titula que "ha llegado a su límite" y que el enfrentamiento "le ha hecho mucho daño".

"Es la gota que colma el vaso", leemos. "Belén se siente ninguneada por el presentador. Sabe que no puede enfrentarse a él". Ahora duda si volver al programa. Añade Semana que además en este momento no tiene problemas económicos: ha saldado su deuda con Hacienda y ha ganado el juicio a Toño Sanchís.

Carmen Janeiro y Luis Masaveu se mudan

Semana lleva a portada una exclusiva que tiene como protagonista a Carmen Janeiro, la hermana de Jesulín: se muda a vivir a Portugal junto a su novio, el empresario rico Luis Masaveu, que ya ha ido de avanzadilla.

Hasta ahora la pareja residía en un chalet de la Milla de Oro de Marbella que han puesto a la venta. Sin embargo los compromisos profesionales del empresario les van a obligar a cambiar de residencia.

La revista añade que Carmen ya tiene sobre la mesa algunas ofertas de trabajo, entre ellas una relacionada con una empresa de alimentación. La llamada Jesulina se retiró de la vida pública hace años y ahora se dedica al yoga.

Mila reaparece tras días de preocupación

Diez Minutos dedica su portada a una Mila Ximénez que tiene poco que ver con la mujer espectacular que aparece en televisión: seria, cubierta con un gorro y la mirada triste. La periodista ha estado alejada de los medios unos días, lo que ha hecho que se rumoreara que su estado de salud había empeorado.

Ella misma se dejó ver en las redes sociales y este miércoles Diez Minutos y Semana publican imágenes de sus últimas salidas. Al parecer, el último tratamiento al que se está sometiendo para superar el cáncer la deja sin fuerzas.

En todas ellas, Mila está acompañada por sus amigos. Entre ellos Terelu o Raúl Prieto, sus pilares en estos duros momentos.

Pilar Rubio y Sergio Ramos de mudanza

Leemos en ¡Hola! que la pareja tiene previsto cambiarse de casa antes de verano. En 2017 adquirieron un terreno en el barrio madrileño de La Moraleja y se han dedicado a levantar una residencia cuya construcción ha sido polémica después de que la pareja talase sin permiso varios árboles.

¡Hola! muestra cómo es la nueva vivienda. Se trata de un chalet modular de mil metros cuadrados y diseño moderno con grandes ventanales y fachada en blanco y negro.

Lo primero que han trasladado a su nueva casa es su completo gimnasio. También harán hueco para la escultura de "Yucatán", el caballo semental de la yeguada del futbolista. Ahora queda ver si renueva por un equipo español y puede disfrutarla.

Elsa Pataky desmiente crisis

La actriz explica en la revista que publicó las fotos exclusivas de su boda (y en las que el novio no posó) que los rumores surgidos en las últimas horas y que hablaban de crisis matrimonial son falsos.

La publicación de unas imágenes en las que Chris aparece charlando animadamente con la actriz francesa Pom Klementieff, que interpreta al personaje de Mantis en la película Guardianes de la galaxia, ha hecho saltar las alarmas.

Según Elsa, la instantánea se ha sacado de contexto. Las fotos se tomaron durante la inauguración del rodaje en el restaurante Nobu, de Sidney, en el que no estaban sólo Chris y Pom, también todo el equipo de filmación.

Cóctel de noticias

Lydia Lozano, operada de urgencia. La periodista se va a ausentar durante un tiempo de Sálvame tras pasar por quirófano por un aplastamiento de médula. "Siempre he tenido miedo a quedarme en silla de ruedas", explica en exclusiva en Semana.

Jorge Sanz habla repasa su vida en ¡Hola! Entrañable entrevista con el actor, que despeja dudas sobre su situación económica o familiar, habla de su difícil lucha por la salud de su hijo y cuenta por primera vez la historia de la hija de 30 años que tuvo en su juventud. Una maravilla.

Sonsoles Ónega, "muy enamorada". Así describe ¡Hola! el estado anímico de la presentadora, que aparece fotografiada en todas las revistas disfrutando de un café en una terraza junto a su novio, César Vidal, un arquitecto gallego con el que sale desde hace unos meses.

Las hijas de Bertín Osborne hablan en ¡Hola! de la separación de su padre. Alejandra, Eugenia y Claudia posan con su hermana pequeña, Ana Cristina, en un reportaje en el que ya de paso presentan los nuevos diseños de Hoss Intropia. Según las jóvenes, "seguimos siendo una familia unida, pase lo que pase. Nuestra relación con Fabiola es independiente de lo que pase entre ellos".