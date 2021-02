Críticas feroces contra Anabel Pantoja por su falso embarazo y su ecografía en directo

Durante los últimos días, Sálvame y Anabel Pantoja han jugado al despiste con la noticia de su supuesto embarazo. Desde que días antes el novio de la colaboradora, Omar Sánchez, apodado el negro, compartiese una fotografía acariciando su barriga, dejando caer que podría estar en estado de buena esperanza, Anabel no ha aclarado la verdad y ha preferido jugar con la audiencia en el programa de Telecinco.

El pasado lunes la sobrina de Isabel Pantoja se realizó un test de embarazo en directo que dio positivo pero, horas después, la sevillana desmentía el resultado de la prueba en su perfil de Instagram. No contentos con la mentira del día anterior, la organización de Sálvame decidió que este martes sometería a su tertuliana a una ecografía en directo con el fin de aclarar de una vez por todas si dentro de unos meses será madre.

Las críticas en las redes sociales contra el programa y Anabel no tardaron en llegar. Muchos usuarios recriminaron al espacio su "manipulación" y calificaron a la sobrina de la tonadillera de "mentirosa" y "oportunista": "Lo que está haciendo Sálvame con el falso embarazo de Anabel Pantoja me parece de un gusto pésimo. No todo vale para arañar audiencia", escribió una usuaria en Twitter. "Son capaces de todo por dinero. Anabel prestándose al juego de su falso embarazo", añadía otra.

Tal fue la indignación de los espectadores del programa, que convirtieron en Trending Topic a la colaboradora: "¿Pero cómo Anabel Pantoja se presta a este paripé? Si ella ya lo ha negado rotundamente en su Instagram. Luego se queja de que la llaman estafadora por sus joyas, si aquí también está engañando a la audiencia cuando sabe que no está embarazada" o "¿no se le puede preguntar a una mujer si está embarazada? ¿Y se le pueden hacer las humillaciones que le hacen a Anabel Pantoja? Apago", fueron otros de los comentarios que se pudieron leer en las redes.