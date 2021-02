Sergio Ramos y Pilar Rubio están a punto de estrenar su nueva casa tras cuatro años de obras. Todo apunta a que la pareja y sus cuatro hijos podrán cambiarse a su impresionante chalet modular en La Moraleja, una de las mejores zonas de Madrid, antes del verano.

En el año 2017, el deportista y su mujer adquirieron un terreno en la mencionada zona de Madrid para construirse una casa a medida en una parcela de doce mil metros cuadrados, la vivienda cuenta con una superficie de mil metros cuadrados y contaría con todo tipo de avances tecnológicos, piscina climatizada y una gran zona de juegos para sus cuatro pequeños.

La mudanza ya se ha iniciado y según ha podido saber ¡Hola!, lo primero que han trasladado a su nueva casa han sido los aparatos de gimnasio con los que la pareja se mantiene en forma. Un tráiler de grandes dimensiones trasladó el material al interior de la vivienda.

También han comenzado a filtrarse los primeros detalles sobre la decoración del nuevo y extenso jardín. Lo más destacado del mismo será la escultura que han creado de Yucatán, el semental de la yeguada que posee el futbolista y que ha ganado numerosos premios y por el que siente verdadera adoración.

Un elemento que descubre un aspecto inesperado, o al menos, desconocido: el interés por el arte de Sergio Ramos y su faceta de coleccionista.

En efecto, una de las pasiones del futbolista es el arte y, de hecho, invertir en este área se ha convertido en uno de sus variadas y más exitosas actividades. El propio futbolista ha dejado testimonio de su afición en Instagram, mostrando las piezas que poco a poco incorpora a su variada colección.

Es el caso de un cuadro de Phil Frost por el que pagó 40.000 euros, Lineage of Continuum, porque le "conmueve mucho su trabajo y personalidad" con la que se siente "muy identificado". Según LOC, también posee un Manolo Valdés, un cuadro del expresionista Juan Genovés, dos de Alex Katz, una pieza del escultor Jaume Plensa, y nada menos que un Banksy, una de las joyas de la "Sergio Ramos Collection".

No solo se guía, sin embargo, por su gusto personal, sino que también compra obras de artistas menos reputados pero que se convierten en una apuesta personal suya (o, al menos, complacen sus gustos). Ramos, en todo caso, cuenta con una buena cartera de asesores que le aconsejan qué obras de arte adquirir.

Algunos de ellos son artistas consagrados que guían al futbolista sobre el devenir del mundo del arte y el mercado que lo rodea, y que además se han convertido en amigos personales suyos. Es el caso del pintor Manuel León Moreno, que le ha vendido hasta siete cuadros, o el jienense Belin. También Fer Francés, la galería Marlborough y otros expertos en pintura clásica, que alaban el buen gusto y conocimiento de Sergio Ramos en el mundo del arte.

"Además de mi Gioconda postneocubista, me encargó una obra privada de 3,20 por 1,60 metros, pero de esa no puedo decirte el título. Estoy contento porque le guste mi trabajo. Sergio no buscaba lo que costaba. Una persona como él, que podría comprar un Miró o un Picasso, ha comprado cuatro Belin. Eso es lo que a mí me importa", ha declarado el artista

La última cena de Sergio Ramos

Una de las joyas de la corona de su colección, o al menos una broma personal que manifestaría su afición al arte, sería una versión de La última cena, el famoso mural renacentista de Leonardo Da Vinci, pero con las caras de Ramos y su mujer Pilar Rubio, él como Jesucristo y ella por detrás, abrazándole.

Alrededor del grupo, una serie de amigos y personajes de ficción ocupando los lugares de los doce apóstoles. Esta obra no ha sido mostrada en público más que en algún vídeo que la pareja ha colgado en Instagram, en segundo plano, pero causando por igual sorpresa e indignación en redes sociales.