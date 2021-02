Las hijas de Bertín Osborne hablan claro de la separación de su padre

Las tres hijas mayores de Bertín Osborne —Alejandra, Eugenia y Claudia— junto a su hermana pequeña, Ana María Portillo —fruto de la relación de Sandra Domecq con Fernando Portillo— hablan por primera vez sobre la separación de su padre de Fabiola Martínez. Aprovechando que las cuatro son las nuevas embajadoras de la firma de ropa Hoss Intropia, las hijas del artista posan para la revista ¡Hola! en un extenso reportaje en el que hablan sobre sus proyectos laborales, sus vivencias personales y sus sueños de futuro.

Alejandra Eugenia y Claudia se sinceran como nunca antes sobre la decisión de divorciarse de su padre y Fabiola: "Estamos llevando muy bien este momento porque ellos lo están haciendo estupendamente, con muchísimo cariño y respeto", asegura Alejandra "por boca de todos". Eugenia apunta que ve a su padre "bien y tranquilo". "A Fabiola claro que la seguiremos viendo, nuestra relación es independiente de lo que pase entre ellos". "Fabiola es la madre de mis hermanos, ha sido una persona muy importante en nuestras vidas y lo seguirá siendo", añade Claudia.

Sobre si han dado algún consejo a su padre, las hijas de Bertín se muestran claras: "Algún consejo le he dado a mi padre, pero eso queda entre él y yo", dice Claudio. "Estamos intentando hacer piña a su alrededor todo lo que podemos (...) Seguimos siendo una familia unida pase lo que pase. Tenemos pendiente una comida con Fabiola en las próximas semanas", señala.

En el extenso reportaje también hablan sobre la relación que tienen entre ellas: se aconsejan, se ríen, están juntas "en las buenas y en las malas" y todas ellas comparten la pasión por la moda: "¡Como río con mis hermanas no me río con nadie! Por supuesto, tenemos nuestras peleíllas, pero como cualquiera", dice Alejandra. "Doy consejos a mis hermanas cuando me los piden, aunque a veces no sea lo que quieren escuchar, digo lo que pienso", añade Eugenia.