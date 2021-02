Anita Matamoros da su primera entrevista a la competencia: "Por una portada me podrían haber pagado 80.000 euros"

Anita Matamoros es alérgica a la televisión pero su famoso apellido ha sido el impulso que necesitaba para convertirse en una estrella de las redes sociales. La única hija en común de Kiko Matamoros y Makoke no quiere saber nada de prensa rosa y mucho menos de Telecinco, la cadena donde trabajan sus famosos padres. Por eso no es de extrañar que haya concedido su primera entrevista en AtresPlayer, la plataforma online propiedad de Atresmedia.

La joven de 20 años fue una de las invitadas de Las uñas y lo hizo en calidad de influencer, aunque en la entrevista no se pasó por alto su relación con la fama desde que nació. Ana reconoció que le han llegado a ofrecer cantidades muy altas de dinero por hablar en televisión o prensa sobre su familia. "Nunca he preguntado ‘cuánto me ofreces’ porque no me interesa, pero si me han llegado a decir ‘por eso te podrían dar 80.000 euros’. No lo sé seguro, pero creo que por una portada me podrían haber pagado esa cifra, 80.000 euros", confesó.

Ana accedió a dar la entrevista sin vetar preguntas, aunque a la hora de hablar de su familia fue muy cauta. Sí reconoció que el apellido Matamoros le benefició para ganar seguidores (solo en Instagram tiene 648.000), pero también le ha perjudicado a la hora de trabajar con marcas de moda o belleza. "Hay marcas que me relacionan con ello pero esa es mi lucha diaria: desentenderme y desvincularme totalmente, hacer las cosas por mí misma". "No quiero que le siente mal a nadie pero [la televisión] me ha dado rechazo siempre. He visto gente que quiero pasarlo mal, yo misma lo he pasado mal (...) Ahí da igual todo, solo importa hacer audiencia", confesó.

Sobre sus disputas familiares y los continuos reproches de Kiko y Makoke en Telecinco prefirió no hablar, a pesar de ser uno de los temas recurrentes de Telecinco. "Todo el mundo tiene movidas en casa, lo que pasa es que aquí todo se agranda mucho más. Todos se creen con el derecho a opinar". "Yo te hablo de mí, de lo que hagan mis padres no voy a opinar", aseguró, y añadió que los comentarios que recibe en redes sobre la relación con su padre no le importan: "Nunca me han afectado las críticas. Desde pequeña siempre he sido conocida por algo y siempre me ha dado igual".

La fama le ha hecho perderse partes de su infancia, "pero por suerte o por desgracia siempre he estado adelantada a mi edad". Anita ha crecido rodeada de paparazzis y no le resulta extraño. "Siempre soy educada con ellos, a ellos les mandan y no tienen la culpa de nada. La única vez que me jodió fue cuando sacaron a mi chico, que no tiene nada que ver con esto. No es un personaje público y no quiere serlo".

Su novio David Salvador es uno de los grandes apoyos de su vida, sobre todo ahora que la relación con su padre está rota. "Mi chico me dijo que lo más importante es irte a dormir con la conciencia tranquila y así ya lo tienes todo hecho. Para mí eso es la estabilidad. Esa capacidad de poner la mente en blanco es lo que me da la felicidad. Lo que me pase o deje de pasar no es mi culpa". "El cómo está la relación con la gente que quieres, ¿no es tu culpa?", se interesó la entrevistadora. "Cuando tengo culpa, lo arreglo. Actualmente, no. Yo duermo muy tranquila".