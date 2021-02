Han pasado diez días desde que Belén Esteban decidiese abandonar el plató de Sálvame tras una acalorada discusión con Jorge Javier Vázquez. Y, por el momento, nada se sabe de cuándo se producirá el esperado regreso de la colaboradora al programa.

Un tema "tabú" incluso en el seno de Telecinco, del que no se ha vuelto a hablar en el espacio y sobre el que el presentador apenas se pronunciaba el fin de semana pasado durante su charla en el programa de entrevistas que Kiko Rivera tiene en Twitch. Así, a pesar de no querer profundizar en su enfado con la princesa del pueblo cuando el Dj le pidió que se arreglasen, Jorge Javier al menos sí admitió que su enfrentamiento con Belén Esteban era más fácil de solucionar que el del propio Kiko con su madre, Isabel Pantoja.

La de San Blas, a pesar de no haber vuelto a televisión desde su amarga discusión, continúa con su día a día y, centrada en su rutina y en su marido Miguel —que se ha convertido en su gran apoyo en estos momentos complicados— la hemos visto realizando tareas tan cotidianas como ir al supermercado, al veterinario o dar un tranquilo paseo.

Ajena a la expectación por su reencuentro con Jorge Javier, Belén ha salido esta misma mañana al paso de los rumores y ha aclarado, molesta, que no va a cambiar Sálvame por Viva la vida. "¡Ay por favor, por favor! Eso no es verdad. Están siempre con Viva la vida. No es verdad".

Saliendo de casa con su marido Miguel para ir a hacer gestiones, la colaboradora ha contestado con una significativa frase a cómo está su relación actualmente con Jorge Javier, con el que siempre ha presumido de una gran amistad y complicidad. "Ay, Dios mío", ha exclamado una molesta Belén.