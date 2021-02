El terrible Covid sigue haciendo auténticos desastres, no solo a la salud, sino también a economía. Tan solo hay que ver la cantidad de negocios que han desaparecido y lo mal que lo está pasando tantos millones de personas, incluidos los famosos, como es el caso de Victoria Beckham.

No se puede decir que esté arruinada, pero sí ha visto cómo su imperio ya no es lo que era. Según el Daily Mail, las perdidas de sus negocios son millonarias. Desde que empezó con su firma, en el año 2008, los daños acumulados ascienden a 48 millones de libras, en euros, roza los 54 millones. Los responsables de las finanzas de las empresas parecen ser que opinan que la ex Spice debería seguir pidiendo a sus inversores si quiere seguir adelante con su empresa, que hace aguas por todas partes.

Su firma de productos de belleza también se ha visto muy perjudicada, con pérdidas de hasta 4 millones de libras, aunque a pesar de ello tanto ella como su marido se pagaban a sí mismos 40.000 libras diarias. Un gesto que ha sido duramente criticado, según publica el diario británico.

Pese a los malos tiempos que corren, al menos sigue luchando por mantener todo lo que ha creado durante tantos años, y la última colección de ropa parece que ha tenido gran aceptación. No todo va a ser malo.