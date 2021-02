Jesulín rompe a llorar al hablar sobre María José Campanario: "Vi algo en ella"

Después de las complicadas semanas que ha atravesado la familia Janeiro-Campanario a raíz de la publicación de la carta de María José Campanario en la que arremetía contra Belén Esteban, la tranquilidad parece haber llegado a la vida de Jesulín de Ubrique. El torero apareció por primera vez tras el enfrentamiento en el programa El show de Bertín en Canal Sur donde habló sobre su matrimonio y el comienzo de la relación con la madre de sus hijos.

"Fue hace 19 años. La conocí estando en un restaurante. Ella venía con una amiga, que era la novia del hijo del del restaurante. Y ella la acompañaba. Yo estaba con mis padres y la invité a que viniera al campo", narró a Bertín. "En un momento que estaba más distraída, que se iban a ir, le dije: 'De esta cara no te vas a olvidar'. Eso fue a finales del año 2000. Y en el 2001 ya salía con ella. Cuando tuve el accidente de tráfico ya vivíamos juntos. En el 2002 nos casamos. Y llevamos 20 años ya".

Jesulín recordó entre lágrimas el día en el que se prometió con María José Campanario, asegurando que aunque no fue "de película" (no hincó rodilla), nunca lo ha olvidado: "No le pedí la mano nunca, fue más un 'vámonos que nos vamos', pero vi algo en ella que no había visto antes".

En su visita al plató de Canal Sur, el andaluz también habló de su madre, Carmen Bazán, que se acaba de mudar a un chalet en Marbella: "Mi madre está bien. Ha estado muy asustada por el tema de la covid, pero siempre hemos estado muy pendientes de ella toda la familia". También tuvo unas palabras de recuerdo a la memoria de su padre, Humberto Janeiro, que falleció hace seis meses: "Era un máquina. El año pasado murió, era un fenómeno. Con sus defectos, pero también con sus virtudes. Era mi padre. Que en gloria esté", expresó emocionado.