Ronda de llamadas (en directo) del "desaparecido" Kiko Rivera a Chabelita y Anabel Pantoja

Como cada semana, Isa Pantoja acudió a El Programa de AR para comentar los temas relativos a su vida familiar. A la hija de Isabel Pantoja, evidentemente, le hace mucha más ilusión comentar los detalles de su boda con Asraf que el terrible drama de su madre y su hermano o la venta de Cantora, en el que trata de mostrarse neutral.

No obstante, el jueves Chabelita tuvo que enfrentarse a la ruptura de su familia aunque fuera a través de una llamada emotiva de apoyo de Kiko Rivera, que se puso en contacto vía telefónica para confirmar a su hermana que va a ir "a la boda vaya quien vaya, piensa que yo voy a ser el que te lleve al altar".

Chabelita, al principio nerviosa pero también emocionada, no pudo evitar mostrar todos sus sentimientos, reconociendo con ojos llorosos que le sudaban "hasta las manos". "Me parece muy generoso que aunque tengas tus problemas te prestes a participar", dijo ella.

"Quizás en estos días no he estado contigo porque he estado liado, pero que sepas que estoy contigo 100%", dijo el DJ a su hermana, tratando de quitarle preocupaciones y explicar su situación. "No paro de pensar en eso, en llevarte al altar, por muy liado o problemas que tenga, tu boda es prioridad", dijo Kiko Rivera, retirado de la televisión tras organizar la polémica de su vida con La herencia envenenada.

La "palmadita" a Anabel

Por la tarde, en Sálvame, Kiko Rivera volvió a hacer lo mismo con Anabel Pantoja, que había escuchado emocionada la llamada en directo a Chabelita. Anabel, recién salida del escándalo de su falso embarazo, dijo sentir "envidia sana" y pidió "una palmada" de sus primos, deseando formar parte de esta reconciliación.

Dicho y hecho: Kiko Rivera llamó en directo al teléfono de Chelo García Cortés para dejarle a su prima algo muy claro: "Te voy a decir una cosa para que te enteres de na puñetera vez, tú eres parte de mí siempre, eres de las personas que más quiero en esta vida, eres mi prima, mi hermana, mi amiga, eres todo".

Y así, Kiko despejó dudas sobre si Anabel está cerca o no del "núcleo duro" de los Pantoja: "Tú eres mi familia cariño, no os rayéis que estáis las dos muy susceptibles", dijo a una llorosa Anabel.