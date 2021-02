El documento que confirma “lo peor de Miguel Bosé” y que “Nacho Palau fue un pardillo”

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande para tratar todos los asuntos de la actualidad social. Incluyendo las nuevas revelaciones sobre el juicio de la custodia y filiación de los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau, que resultó sumamente desfavorable para el escultor español.

La periodista Paloma Barrientos desveló en esRadio que, a falta de matrimonio, sí existe un documento firmado por Bosé y Palau en el que se establecían una serie de puntos. Se trata de un texto legal firmado "cuando la relación ya estaba deteriorada y se iban a separar" con la intención de proteger los intereses de los cuatro hijos de la pareja (dos de Bosé y dos de Palau). Tal y como desveló la periodista en la crónica rosa, ese texto "se firmó en Panamá que es donde estaban viviendo".

Se da la circunstancia de que -en un primer exceso de confianza de la pareja de Bosé- lo hicieron los abogados del cantante, puesto que Nacho "no tenía asesoramiento alguno". Entonces había confianza en que el intereses de la pareja, separada o no, era siempre mantener a los cuatro niños juntos aunque el proceso legal de filiación original de éstos hubiera sido el de dos niños para cada uno.

"Una de las manifestaciones mas importantes es que era un proyecto común, el de los cuatro hijos, y que se educaran como hermanos y los cuatro igual. En el documento no aparece para nada, como se dijo, que Palau debiera mantener discreción con los medios. No pone nada sobre su vida privada ni la de Miguel", dijo Barrientos en esRadio.

Aunque no estaban casados, ese documento elaborado por abogados establecía la relación entre el siempre discreto cantante y el escultor. "Eran una pareja y no se casaron por lo que fuera, pero eran un matrimonio". Una relación a la que el propio Miguel Bosé otorgó credibilidad a su manera, dedicando su último disco de 2014 a sus "cinco niños", incluyendo Nacho Palau en el grupo.

Una vez separados, al principio no hubo problema. Nacho Palau, como se sabía ya, se fue a una casa pagada por Miguel Bosé, y cada vez que éste se ausentaba él cuidaba de los niños y a la inversa. Una relación normal viendo a los hijos". El problema surgió después.

"En un momento determinado están de vacaciones en el chalet de Somosaguas y Bosé dice que se marcha con los cuatro a México para que continúen juntos el colegio. Pide autorización a Palau para que se pueda llevar a sus dos hijos, sin notificación legal alguna. En ese momento es cuando Nacho le dice que no, y Miguel coge los dos hijos y se marchan Mexico". En añadidura, nunca medió ofrecimiento alguno del cantante para que Palau se estableciera también en México.

Una decisión "tremenda que confirma lo peor" de Miguel Bosé, dijo el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos: "Como yo soy el que tiene el dinero, me llevo la mitad". Es, por tanto, el cantante quien incumple su propio documento legal, algo que el juez y el abogado de Palau deberían haber tenido en cuenta. "Nacho Palau y su abogado han pecado de ingenuos, de inocentes o de pardillos. Nacho puede ser inocente pero el abogado tiene que entender que el mundo es malo y que perjudica a su cliente", dijo, preguntándose por qué no se dio importancia pública a ese documento incumplido por Bosé.

"Ha creído en la buena fe de su ex y en que había negociación posible pero las separaciones no hay piedad, no se hacen heridos, vas a matar. Ese documento condena a Miguel desde el momento en el que él lo rompe y no lo utilizaron", lamentó Federico Jiménez Losantos. "Tu has firmado un documento que implica a cuatro menores y cuando quieres cambiar término de ese acuerdo firmado por los dos haces lo que te da la gana, has vulnerado los términos del único acuerdo legal que tenías", sentenció el director de Es la mañana de Federico.