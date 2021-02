La enigmática carta de Anabel Pantoja que 'Sálvame' no le permitió leer en directo

Después de unos días convulsos en los que Anabel Pantoja ha sido el centro de las polémicas, ya sea por sus joyas, por los conflictos familiares, por sus problemas con el equipo de Sálvame o por los enfrentamientos con sus compañeros de plató, la sobrina de Isabel Pantoja anunció este jueves que ha tomado una decisión.

La colaboradora pidió perdón al equipo de investigación del programa, al que un día antes criticó por su falta de profesionalidad, y se disculpó con sus compañeros por su complicado carácter. Además, pidió a la dirección del programa tener un momento a solas frente a la cámara para leer una carta muy importante para ella. Sin embargo, cuando apenas llevaba leídas tres palabras, el director David Valldeperas entró en plató para quitarle el texto de las manos.

"Me gustaría que guardaras esta carta unos días, vuelve a Canarias donde eres feliz, piensa en lo que dice. No sé lo que has escrito, pero si tienes que leerla, lo harás en unos días con el mismo atril, la misma luz y a los mismos compañeros", le dijo el director de Sálvame. "Las decisiones, en caliente no", le advirtió Kiko Hernández. Valldeperas insistió en que relea la carta pasados unos días mientras ella asentía: "Voy a tomar una pausa, pero bueno…", contestó Anabel. Aunque el contenido de la carta no fue revelado, todo parece indicar que la sobrina de Isabel Pantoja había tomado la decisión de abandonar el programa definitivamente.

En Canarias, el novio de Anabel atendió las preguntas del programa de Telecinco, asegurando que no sabía cuál era la decisión que había tomado su pareja, pero que llevaba tiempo meditando la opción de dejar su puesto de trabajo: "Hay veces que no se siente bien. Yo sufro cuando la veo mal, no me gusta, pero así es la vida".

Anabel rompió a llorar y explicó que no es "completamente feliz" y en partes por sus problemas en el terreno laboral: "Hay veces que esto me anula y eso rebota allí. Llego un viernes a Canarias y estamos peleando hasta el sábado y luego el domingo me arrepiento (...) Prefiero tener menos dinero pero con una cerveza, mi chico al lado y sin fama. Lo digo sinceramente", dijo Anabel antes de despedirse temporalmente del programa.