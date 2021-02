Marta López, sobre sus parejas antes de Matamoros: "Todos eran mayores"

Desde que comenzó su relación con Kiko Matamoros, Marta López Álamo ha visto como el tema de la diferencia de edad ha sido una de las cuestiones por las que más críticas ha recibido. La modelo e influencer siempre ha defendido que el hecho de que tu pareja sea más mayor no es "ningún impedimento para poder ser feliz". "La edad no es incompatible con enamorarse", ha asegurado en más de una ocasión. Además, tal y como ella misma ha confesado esta semana, su relación con Kiko no es la primera que mantiene con un hombre maduro.

Respondiendo a las curiosidades de sus seguidores en Instagram, Marta López ha contestado a la pregunta de si antes de Matamoros había mantenido una relación con un hombre mayor que ella: "He tenido dos novios serios aparte de Kiko", aseguró. "Todos eran mayores", aclaró. "Con mi primer novio, que estuvimos seis meses, él tenía 35 años y yo 18 años", dijo dejando ver que siempre se ha fijado en perdonas con más edad que ella.

También ha hablado sobre cómo es su relación actual con la familia de Matamoros, después de protagonizar algún que otro encontronazo con Diego Matamoros al comienzo de la relación con Kiko: "Me llevo muy bien con ellos, les tengo mucho cariño". La familia de Marta parece que también ha aceptado a Kiko, con el mantienen una buena relación: "Mi familia es muy respetuosa, son felices si me ven feliz y Kiko les cae súper bien", ha asegurado. De esta forma ha querido dejar claro que ni sus padres ni su hermana ven problema en que mantenga una relación con el mediático colaborador.