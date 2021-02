Hace unos días salió a la luz la noticia de que David Bustamante ha llevado a los tribunales al que fue su hombre de confianza durante sus primeros años en el mundo de la música. Hace cinco años el artista decidió emprender acciones legales contra Francisco Juan Manjón por supuesta estafa y estos días se ha celebrado el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según publicó este miércoles la revista ¡Hola!, Manjón afronta una petición de catorce años de cárcel así como el pago de la deuda que, al parecer, Bustamante habría contraído con Hacienda, presuntamente como consecuencia de la mala gestión del que fuera su hombre de confianza. La parte contraria solicita la libre absolución y el sobreseimiento del caso.

Después de unas declaraciones de Bustamante a la salida de juzgado, donde pidió respeto y paciencia a la prensa, esta semana también ha hablado Manjón. En una entrevista para el digital Vanitatis, el exasesor asegura que el artista y su entorno están detrás de la filtración de la noticia a la prensa: "Estoy convencido de que él o su entorno tienen que ver con la filtración. Cuando le pregunté quién firma el reportaje, quién le había dado la información, me contestó que un amigo de Bustamante. La demanda la interpuso en 2015 y, qué curioso, que sea ahora cuando se publicita este tema. No tenía derecho a dar mi nombre", asegura.

Sobre el motivo que le ha llevado a sentarse frente a un juez, Monjón aclara: "A él le ha pasado como a otra mucha gente, que hubo un cambio de norma. Tributaba como sociedades, cuando Hacienda considera que debía ser por rendimiento de trabajo. Se pilla un rebote tremendo y dice que es cosa mía por no haberlo hecho bien", dice en la entrevista que ha ofrecido a la colaboradora de esRadio, Paloma Barrientos.

También se muestra muy dolido porque durante mucho tiempo le unió una importante amistad al cántabro: "Estoy muy mal porque se ha puesto en tela de juicio mi nombre. Tengo una familia y unos hijos que están sufriendo. No ha tenido ninguna piedad (...) He tenido una trato personal y de amistad durante años, pero nunca utilizaría una información como amenaza. Él, en cambio, no ha tenido piedad para hacer daño a los míos. Ha sido un mazazo, me ha destrozado la vida".