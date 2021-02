Kiko Matamoros, sobre la entrevista de Anita: "Me ha dado un bofetón. He perdido la esperanza"

Kiko Matamoros se ha tenido que enfrentar una tarde más comentarios sobre la nula relación que mantiene con su hija Anita Matamoros. Durante el programa Sálvame de este viernes, el colaborador vio unas imágenes en las que su hija hacía una serie de declaraciones en las que se mostraba muy reacia a una reconciliación. En el programa Las uñas..., la joven aseguró que duerme con la conciencia muy tranquila, desmarcándose así del conflicto que mantienen sus padres.

Tras escuchar las palabras de su hija, Kiko Matamoros se mostró muy afectado y aseguró que ha perdido toda la esperanza de recuperar a su hija pequeña. "No pienso entrar en ninguna guerra con mi hija", aseguró Kiko Matamoros dejando claro que no va a provocar ningún enfrentamiento más con ella. "Para mí la esperanza a veces no es más que una fábrica de dolor y frustración. Si tan claro lo tiene, bueno es saberlo. Y ya está. A otra cosa que la vida da para mucho", dijo con tristeza. "¿Cómo no me va a cambiar la cara cuando hablo del tema?, dijo visiblemente afectado.

El colaborador recalcó que "mayoritariamente he perdido la esperanza" ya que lo ha hecho su hija es "absolutamente innecesario". Sobre esta historia, hay algo que le duele especialmente: "Lo que más daño me hace es que siempre están con el que mi hija no habla y para una vez que habla me mete un bofetón (...) no voy a hacer más el panoli, ya está. Y si lo tiene tan claro pues mejor para ella".