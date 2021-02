Durísima entrevista de Jorge Javier a Chabelita: "Tu madre te puso verde en una fiesta de Mediaset"

Jorge Javier Vázquez se mostró de lo más sincero con Chabelita Pantoja en el último Deluxe. Tanto, que no faltaron voces que acusaron al presentador de mostrarse demasiado duro con la joven, que relató su parte del drama vivido por Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja.

Jorge Javier se mostró muy crítico con la tonadillera y recuerda que ella vino a Telecinco cuando "vio negocio" con la salida de su hijo Kiko de Supervivientes. El catalán quiso meter del dedo en la llaga de la desigualdad en el trato a los dos hermanos, rememorando cómo Pantoja fue a ayudar a su hijo en sus realities (Supervivientes, GH Dúo) mientras que con ella, Chabelita, no.

Jorge Javier fue aún más allá, recordando la histórica llamada de Pantoja a Sálvame, que consumió minutos y minutos de programa de manera inesperada, y en la que arremetió muy duramente contra ella. Es más, desveló a una dolida Chabelita que Pantoja "la puso verde" en una fiesta de Mediaset donde se desahogó con altos cargos de la cadena. "Dijo que su hija no la quería".

Jorge Javier, ante la asombrada joven, dijo que su madre solo se movía por dinero y dudó ante ella que fuera a asistir a su boda con Asraf si antes no mediaba una exclusiva, es decir, dinero para ella. El catalán dijo que ella, Chabelita, no le había hecho nada y consideró incompresible y egoísta que Pantoja se mostrase enfadada con su hija.

En esta tesitura, Isa Pantoja tuvo que reconocer que su madre "no le coge el teléfono" y que cuando está enfadada su práctica habitual es "pagarlo con todo el mundo"." Tengo miedo de perder a mi madre", confesó en un momento dado.

Entre otras consideraciones, Chabelita señaló que "la relación entre mi madre y mi hermano no se va a recuperar nunca". Eso no tiene que pasar con ella, que asegura que "si mi madre me dice ven y déjalo todo, me encierro en Cantora con ella".