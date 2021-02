La familia Campos salta por los aires: Alejandra Rubio y Carmen Borrego se enfrentan en directo

"Matamoros, la que has liado", dijo Jorge Javier Vázquez en Domingo Deluxe, refiriéndose a la revelación del colaborador de que que el "topo" de las Campos era Alejandra Rubio. "Mi fuente eres tú"; dijo Kiko en Sálvame, provocando la ira de Carmen Borrego.

La bronca en Viva la vida entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego fue tremenda. "Mi madre está hasta aquí", llegó a decir la joven sobre Terelu Campos, que lleva tiempo tratando inútilmente de apaciguar ánimos en una familia que está dinamitando.

Carmen, dirigiéndose a su sobrina, se puso fuera de sí. "No creo que a Terelu le haya gustado" una situación tan fea, dijo Matamoros, que sintió "pena" por Alejandra por estar "amordazada". "De un pequeño roce que se podía haber evitado ha surgido algo más gordo y desagradable". "Si Alejandra hablara la gente la iba a entender a ella"; dijo Kiko, que se declaró de parte de la hija de Terelu.

Y es que tras el encuentro entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio en el que parecía que tía y sobrina habían arreglado sus diferencias, su trabajo en el programa de 'Viva la Vida' ha hecho que todo vuelva a saltar por los aires. Lejos de mostrarse cercanas y cariñosas, el tema de las supuestas filtraciones de información sobre la familia a Kiko Matamoros ha hecho que ambas muestren su verdadera cara: "Ya hablé con ella y en ese momento se acabó, yo no sé lo que va diciendo ella por detrás. No voy a entrar en ese juego", dijo una enfadadísima Borrego.

Mientras que Alejandra aseguró que "no iba a hablar", Carmen se mostró rotunda ante su sobrina a la que le respondió muy claramente: "No vuelvas a sembrar la duda".

Intentando rebajar la tensión entre ambas, el programa se marchó a publicidad y a la vuelta tanto Alejandra como Carmen pidieron disculpas por su actitud. "Yo quiero pedir perdón por cómo me he puesto, no tengo un buen día, me he alterado demasiado. Yo aquí vengo a hacer mi trabajo y punto. No quiero seguir hablando de este tema, me han dolido muchas cosas, a Kiko le quiero mucho, no me gustaría que me desmintieran en mi trabajo" explicó la hija de Terelu Campos. Cansada del ataque de muchos de sus compañeros, entre ellos Diego Arrabal, sentenció: "Parece que estoy aquí en un plató en el que todo el mundo viene a darme a mí".

Tras ver cómo está viviendo Terelu Campos este enfrentamiento familiar que no termina de solucionarse, Carmen Borrego volvió a dejar claro que ella no tuvo la culpa: "Es duro estar en boca de todo el mundo semanalmente, no siempre somos responsables de todo lo que se dice pero muchas veces se sobrepasan límites, no han hecho nada Terelu, María Teresa Campos, Carmen o Alejandra. Lo que le haya molestado a mí familia, pido disculpas, no me cuesta hacerlo, nunca he hecho nada en contra de mi familia pero equivocarme, me puedo equivocar como todos".

Sobrepasada por la situación y la presión del momento, Alejandra Rubio terminó reconociendo con lágrimas en los ojos que no ha sabido gestionar la tensión. Viendo el mal momento que estaba viviendo su sobrina, Carmen no dudó en recular y dejar claro que lo único que le da miedo es que su sobrina haya hablado mal de ella a sus espaldas.