Melani Olivares: "Tengo una pareja chico y una pareja chica"

Melani Olivares se sentó el sábado en el Deluxe para hacer un repaso de su vida y descubrir aspectos ciertamente desconocidos de su vida personal.

La actriz le confesaba a Jorge Javier Vázquez que en su casa no hay géneros, lo que la convierte en una persona que tiene una educación sexual libre: "No, nos gustan todos, y más ahora que nunca. Me acuesto con mujeres desde que tenía 30 años".

El presentador se sorprendió porque no sabía que Melani era bisexual y la respuesta a por qué no lo había dicho en otro sitio antes es: "Porque me lo acabas de preguntar, nunca me lo habían preguntado en una entrevista".

"Me he dado cuenta de que no tengo que quedarme con el 50% si puedo tener al 100%. Ahora estoy en el poliamor", confesó Melani, a lo que ha añadió: "No quiero una pareja convencional, me aburro muchísimo... Ahora tengo una pareja chico y una pareja chica, y los dos lo saben", algo que dejaba a todos los espectadores muy sorprendidos, pero que todos ellos aplaudieron la entrevista de la actriz por ser tan natural y generosa.