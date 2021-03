El regreso de Manuel Díaz 'El Cordobés': "Ya no espero un encuentro con mi padre y mi familia tampoco"

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha pasado tres años retirado de los ruedos por un problema grande de cadera. Afortunadamente eso ya es historia y el diestro está encantado con su regreso a los ruedos, que se producirá el próximo 3 de Abril en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda. Una vuelta muy esperada, y por ese motivo ha querido tener un encuentro con los medios de comunicación por diferentes motivos, y uno de ellos, el agradecer a todos los que se han preocupado por su estado de salud.

“Estoy muy emocionado, hay veces que entran dudas por poder volver a vestirme de luces después de 3 años. Me he sometido a dos intervenciones quirúrgicas, la primera fue con el doctor Villamor y la segunda fue en Sevilla, con el doctor Cansino, que me hizo un trabajo espectacular. Tuvo unas palabras muy cariñosas y me dio mucho ánimo cuando me dijo que yo podía. Al principio no tenia muchas esperanzas de conseguir recuperarme al ser una lesión grave, pero poco apoco me fui animando y los rehabilitadores que me trataron fueron inmejorables. El no tener que tomar ya corticoides, ni calmantes, ni antiinflamatorios, me ha dado la vida, me parece mentira”. De esa manera lo explicó, con la naturalidad que siempre le ha caracterizado.

El matador de toros reconoció en la conversación que mantuvimos que necesita el calor humano cuando está en los ruedos. “Miedo no tengo, porque lo que hace es bloquearte, y hay que saber tratarlo. Ahora espero que esta primera corrida sea la primera de muchas. Ahora con todo lo que está pasando, hay que ir poco a poco. Estoy convencido que, en los próximos años, la fiesta va a pegar un subidón muy grande. La gente en España quiere toros y divertirse, y el toro nunca se va a acabar". contó.

El Cordobés en la presentación | Foto: Carlos P. Gimeno

Al preguntarle por su mujer, Virginia, que también acudió, aunque declinó hacer cualquier tipo de declaración al ser ese momento solo de su marido, la cara se le ilumina. “Ella ha sido la que más me ha animado a que regrese, porque no podría despedirme así. Compartimos muchas cosas, amor, comprensión, respeto, siempre tenemos ganas de vernos, estamos muy orgullosos de la familia que hemos creado. No hay que olvidar que ella dejó su país, Venezuela, por venirse conmigo a España, y la situación allí no es nada boyante. Virginia ha dado todo por estar a mi lado, sería un egoísta si no fuese consciente de ello. La visión que tenemos que futuro es hacernos viejecitos juntos e ir paseando de la mano frente al mar, viendo a nuestros hijos con sus vidas hechas.

Manuel tiene tres hijos de dos matrimonios, y un solo varón, Manuel, que según contó no va a seguir sus pasos. “No apunta maneras, le encanta el deporte, sobre todo la bici de montaña, pero de toros nada. Me dice que tiene ganas de tener la mayoría de edad para salir hasta más tarde, sobre todo para la próxima Feria de Sevilla. Mis hijos son muy buenos, y aprendo mucho de ellos. Ahora estamos en plena adolescencia, es una guerra de hormonas, Alba ya lo pasó y ahora les toca a ellos. A Alba la veo fenomenal, nos vemos mucho, la Navidad lo pasamos juntos, y con Triana, su otra hermana se lleva estupendamente. De momento no tiene un novio en plan serio, yo siempre le digo que, aparte de ser su padre, también soy su amigo, y que siempre me va a tener para todo lo que necesite. La veo muy centrada en sus estudios, hablamos con toda naturalidad. Es una niña muy independiente, vive sola, y es normal que tenga sus novietes.

Antes de terminar hablamos de su padre, Manuel Benítez, y sin ninguna acritud, dijo que no había habido movimiento alguno ni por sus operaciones ni por nada. “La verdad es que tenia esperanzas cuando conseguí el acercamiento con mi hermano Julio, con el mantengo una relación muy buena, pero no fue así, y hubiera sido una gran oportunidad. Pienso que ya no se va a producir, y mi familia tampoco, y la verdad es que me da mucha pena, sobre todo que sus nietos no vayan a conocerle. Yo no voy a obligar a una persona que no quiere verme y conocerme. Le deseo que esté bien y que sea feliz. Yo lo soy con lo que he creado, y es una pena que no lo haya podido compartir con él. Me hubiera encantado que hubiera visto, lo orgulloso que me siempre me he sentido de él”.