Aunque fueron grandes amigas y confidentes durante años, la relación entre Belén Esteban y Rosa Benito parece irrecuperable. Este lunes, la de Paracuellos regresó a su puesto de trabajo en Sálvame después de su última bronca con Jorge Javier Vázquez y lo hizo con las pilas cargadas.

Aunque en su retorno no se produjo el esperado cara a cara con el presentador, sí que tuvo unas duras palabras contra la excuñada de Rocío Jurado. "Belén viene guerrera contra una persona de esta cadena y no soy yo", adelantó el presentador.

Belén Esteban escuchó unas declaraciones de Rosa Benito en Ya es mediodía donde criticaba a su antigua amiga por su último enfrentamiento con Jorge Javier: "Yo no he tenido nunca bronca con ella. Se ha valido de unas cámaras y lo ha tirado, y yo me he retenido porque no tenía ganas de polémicas, no voy a entrar en el juego", decía la ex de Amador Mohedano.

Unas palabras que la colaboradora no ha querido pasar por alto, desvelando que durante la época en la que tuvo problemas de adicciones, Rosa se dedicaba a hablar del tema con todos sus compañeros: "Cuando yo tenía problemas ibas a todo el mundo a contarlo", confesó.

"Cuando estés en las reuniones de Ya es mediodía, porque tengo muchos amigos, amigos gordos, no digas que yo he puesto verde a tu hija Chayo, porque la que ha puesto verde a alguien ha sido tu hija a mí", continuó la colaboradora. "Vamos a dejar la fiesta en paz, veleta. Qué pena me da, porque aunque no nos hablemos (...) mi vida, vete donde el corazón te lleve, veleta", concluyó Belén.