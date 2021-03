El exasesor de Bustamante amenaza con contar "qué ocurrió en realidad" con Begoña Alonso y Paula Echevarría

David Bustamante lleva cinco años inmerso en un conflicto judicial con quien fuera su asesor y mano derecha, Francisco Manjón, al que demandó por supuesta estafa. Antes de conocer la sentencia del juicio que se está celebrando durante estos días en la Audiencia Provincial de Madrid, Manjón ha acudido al programa Sálvame para dar la cara y contar una historia radicalmente opuesta a la que ha ofrecido el artista.

Según el relato que ofreció este lunes en el programa de Telecinco, conoció a Bustamante en el año 2002, en pleno auge de popularidad tras el final de Operación Triunfo, y estuvo a su lado hasta el año 2015, llevándole todos sus asuntos profesionales y personales: empezó con asesoría fiscal pero su trabajo aumentó tanto que acabó por externalizar este servicio hasta que llegó la inspección de Hacienda que les ha enfrentado en los tribunales.

Cree que es víctima de una "venganza" por parte del cantante y no entiendo ni el porqué ni el momento elegido: "Siempre he creído en él, nunca me explicaré cómo me ha hecho estas cosas, lo que más me duele es que arremeten contra mí cuando ya estamos a la espera de la sentencia", se quejó.

En la conversación emitida se pudo escuchar a Manjón advirtiendo de que está dispuesto a sacar a la luz al "verdadero" David Bustamante. Aseguró que conoce perfectamente la relación que tuvo con Paula Echevarría y el motivo de su separación: "Cuando cuente la historia se va a juntar el cielo con la tierra". Afirmó que la separación se produjo en el año 2013, cuando se firmaron las capitulaciones matrimoniales: "No os podéis imaginar la auténtica verdad de la historia con Paula, nadie lo ha sospechado nunca, yo tengo todo y ya veremos en qué sitio queda David y en qué sitio queda Paula".

En esa conversación, afirmó saber "qué ocurrió en realidad" con Begoña Alonso, cuya historia de amor con el artista se remonta al año 2002. Durante meses, fueron la viva estampa del amor, sin embargo, la ruptura terminó con un proceso judicial que a punto estuvo de acabar con la imagen pública de Bustamante. La modelo interpuso una demanda contra él por "lesiones, amenazas e injurias".

Después de seis años de juicios, la Audiencia Provincial ratificó la sentencia absolutoria sin posibilidad de recurso, a favor de David Bustamante. Según el Tribunal, Begoña no fue capaz de "contar la misma versión" cada vez que declaró. "Los informes médicos no pudieron ser elaborados con toda precisión ya que ella ocultó a los facultativos patologías previas que sufría".

Años después de salir absuelto por todo aquello, ahora su exasesor y portavoz de la familia durante aquellos años, confiesa que puede contar "cosas" que cambiarían por completo la imagen que tenemos del artista: "Fui testigo de las cosas que ocurrieron en ese piso".