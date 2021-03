Juan del Val desvela la mala experiencia de Nuria Roca con Mª Teresa Campos en Telecinco: "No lo pasó bien"

Juan del Val acudió como invitado en la tarde del martes en Sálvame para presentar su libro "Delparaíso", que se encuentra entre los más vendidos del mercado editorial. Además de hablar de su nueva novela, el escritor y colaborador de El Hormiguero comentó algunos temas de la actualidad del corazón y sus personajes, entre ellos las Campos, enfrentadas por las desavenencias entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

El escritor dedicó unas amables palabras a Terelu Campos: "Siempre ha sido muy generosa conmigo y con Nuria y tengo que reconocerlo". También tiene buena opinión profesional de María Teresa Campos, a quien considera "historia de la televisión española" y una gran comunicadora. Pero su opinión personal es muy diferente ya que según desveló, su mujer Nuria Roca no guarda un buen recuerdo de la veterana presentadora y de su etapa en Telecinco.

"Mi mujer trabajó con ella y, por definirlo de una manera elegante, no fue una buena experiencia. Yo no estaba allí y no conozco a María Teresa -a la que, insisto, respeto mucho profesionalmente-, pero es verdad que esa experiencia no fue buena a nivel personal, no se pasó bien. A mí ella no me ha hecho nada, pero por solidaridad a una persona tan próxima...".

"Si Nuria Roca no lo pasó bien, quiere decir que lo pasó mal con María Teresa Campos", insistió Jorge Javier Vázquez interesado en esta revelación del escritor. "De esto hace ya mucho tiempo. Fue en las tardes de aquí (Telecinco), hace casi 20 años. Yo hablo ahora porque me preguntáis", respondió Juan del Val quitándole importancia.

Las tardes de Telecinco

Nuria Roca y María Teresa Campos coincidieron en el programa Buenas tardes de Telecinco, donde la primera era presentadora y la segunda directora, y que se estrenó en noviembre del año 2000. Por entonces, Campos era la reina de las mañanas de Telecinco, mientras que Ana Rosa Quintana arrasaba en las tardes de Antena 3 con el magazine Sabor a ti. El programa de sobremesa concentraba actualidad, entrevistas, concursos y prensa rosa, y fue una apuesta de Mediaset para ganar audiencia en una franja horaria donde destacaba su rival Antena 3.

El formato se dividía en Lid, un concurso, y El color de la tarde, tertulia sobre temas de actualidad social, ambos presentados por Roca. La tercera sección, Tú dirás, era una tertulia política y social conducida por María Teresa Campos. El programa no funcionó, fue cancelado en enero de 2001 y Nuria Roca despedida, aunque se conservó la sección presentada por Campos, que pasó a ser un programa independiente.