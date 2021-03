Mila Ximénez vuelve a 'Sálvame' tras una larga ausencia: "Lo que he pasado este mes no es vida"

Mila Ximénez regresó el martes a Sálvame tras un mes desaparecida y con preocupación entre compañeros y espectadores por su estado de salud. La colaboradora, que padece cáncer de pulmón, confesó que se alejó de los platós de Telecinco porque se encontraba muy mal y necesitaba tiempo para descansar: "He tenido de todo: vómitos, mareos, no he comido nada".

Este tiempo de ausencia televisiva lo ha pasado en cama sin poder moverse, ya que la respuesta al tratamiento no ha evolucionado como esperaba. "Todo se decide estas dos semanas porque se ha complicado una de las zonas. Dentro de dos semanas me hacen un TAC y tomaré una decisión. O la decisión de continuar o de no querer vivir así. Lo que he pasado este mes no es vida. Me he asustado. No tengo cuerpo. Tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta cada vez más levantarme", confesó.

Fue el pasado mes de junio cuando Mila anunció que le diagnosticaron cáncer y que comenzaría con sesiones de quimioterapia. "Para mí hace una eternidad… He pasado lo del confinamiento, lo del herpes zóster, el dolor… Me ha pillado cansada. Luego la distancia con tu familia. Han sido muchas cosas. Soy una persona que me gusta vivir, pero con calidad de vida".

MILA XIMÉNEZ: "Además de la quimioterapia mes estoy sometiendo a un tratamiento muy duro para no perder el pelo" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 2, 2021

Mila aseguró que "cada día estoy más preparada" con lo que pueda pasar e hizo una impactante reflexión: "Con lo de Quique San Francisco he pensado: ‘qué tranquilidad’. Se acabó. Luego he visto lo de Pau Donés… Yo hasta ahí no voy a llegar, ni de coña. Mientras pueda estar así y pueda hablar… Pero si me dicen que va para larguísimo y que no saben si los tratamientos voy a funcionar, paro. No voy a continuar. Lo que dure. Alguna gente de mi familia se pone de los nervios. Es una reflexión que me estoy haciendo todos los días. Me da miedo despertarme por despertarme".

Las palabras de Mila sorprendieron a sus compañeros, en especial a su amigo Jorge Javier Vázquez, que la notó "cansada" física y anímicamente después de tantos meses de tratamiento.