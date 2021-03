Tras varios días alejada del universo Sálvame, Belén Esteban volvió al plató de Telecinco en el que se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez después de su tremenda discusión en directo la semana pasada.

"Cada vez que me pasa algo en mi programa me ponen en el programa de mi hermano y amigo Raúl Prieto. A ver, señores, tengo un contrato con esta productora y cada vez que falte no me tengo que ir a Viva la vida, explicó Belén en su regreso.

Aunque han sido muchos los rumores surgidos tras la ausencia de la princesa del pueblo en estos días, lo cierto es que la propia Belén explicó que se han tratado de unas vacaciones pactadas con el programa desde hace tiempo, despejando así las dudas sobre un posible abandono. "No he descansado porque he hecho muchas cosas que tenía que hacer. He tenido a mi mamá en casa que tenía que ir al médico. He estado arreglando cositas de casa y estoy contenta de volver a mi trabajo", ha aclarado.

Como si nada hubiera pasado entre ellos, la tarde del lunes Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban volvieron a verse cara a cara durante el programa dejando claro que quieren olvidarse de su último desencuentro.

Aparcando sus diferencias para poder seguir trabajando con naturalidad, Jorge Javier entró al plató durante una de las intervenciones de Belén Esteban pidiendo disculpas por la interrupción. Con total normalidad, Belén retomó su argumento sobre Isa Pantoja, el tema que se estaba tratando, demostrando que el tema está en trámite de olvidarse.