Desvelan lo que ocurrió en los pasillos de Telecinco entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego

La mala relación entre Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego cada vez es más evidente. Este sábado, ambas tuvieron un tenso enfrentamiento a raíz de una información aportada por Kiko Matamoros en la que desveló que Alejandra le aseguró fuera de cámaras que su tía siente celos profesionales hacia ella desde que está colaborando en Viva la vida. Una discusión que, tal y como desvela este miércoles la revista Semana, continuó con más dureza durante los cortes publicitarios.

Tal como relatan las fuentes de la citada publicación, las dos coincidieron en el set y Alejandra, enfadada y refiriéndose a su tía, dijo en voz alta: "Que puta cara dura tiene esta tía, chaval". Aunque esto quedó ahí, el ambiente cada vez era más tenso y durante la segunda publicidad estalló la batalla definitiva: "No me vuelvas a hablar en tu puta vida", le espetó Alejandra a su tía. "No te voy a consentir que me enfrentes más a mi madre y a mi hermana, niñata", respondió Carmen.

Los gritos provocaron que el resto de sus compañeros tuvieran que intervenir para que el asunto no fuera a mayores: "Estaban muy alteradas. Perdieron absolutamente las formas", dicen a la revista. Tras este tenso encontronazo, Alejandra regresó al plató entre lágrimas y no pudo disimular en directo que algo había pasado durante la publicidad.

Ni las palabras conciliadoras que Carmen pronunció minutos después en antena pudieron evitar que Alejandra abandonase abruptamente el programa y se marchase a casa. "Alejandra estaba sobrepasada por toda la situación y se sentía impotente. Aún no maneja con soltura las emociones en directo y vivió con rabia esa escena con su tía, que una vez más, vuelve a tener una víctima colateral: su madre Terelu Campos".