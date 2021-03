La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Paloma Barrientos para tratar todos los asuntos de la actualidad social, centrada en la polémica vacunación de las infantas Elena y Cristina de Borbón en un reciente viaje a Emiratos Árabes para visitar a su padre en la segunda semana de febrero.

Una filtración que Federico Jiménez Losantos tildó de completamente interesada porque, para empezar, "Cristina y Elena no pertenecen a la Casa Real, que se limita a los reyes y las infantas", recordó, haciendo referencia a la decisión de Felipe VI de excluirlas del núcleo duro de la familia en plena campaña de escándalos de su padre.

Se trata de una operación, precisamente, para perjudicar al Rey, patrocinada desde el Gobierno y causada por las propias infantas, "que todo lo que han hecho, como todo lo que ha hecho Campechano, es contra Felipe porque las ha apartado de un tinglado de negocios".

¿Pero quién es el responsable directo de las filtraciones? "Los mismos que filtran si Juan Carlos quiere o no volver de Emiratos Árabes. El jefe de la Casa del Rey de Juan Carlos es Pablo Iglesias Turrión, por delegación de Sánchez", encontrando aquí una nueva oportunidad para hacer "publicidad negativa" de Felipe VI. Un interés que comparten Elena y Cristina, quizá por distintas razones de índole más personal, porque "para eso lo hacen".

Jiménez Losantos, por último, no criticó que las dos mujeres se vacunasen, porque "¿por ocho euros tú no te vacunarías?". Y, contundente, remató: "Juan Carlos es el ariete contra Felipe VI, corrompido hasta el tuétano no soporta que su hijo salga decente. Quiere ser el único Rey, pero su mérito se quedó en la Transición".