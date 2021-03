Marta Sánchez despixela a su hija en la revista '¡Hola!': "Es una niña con algo especial"

Marta Sánchez despixela a su hija Paula en la portada de la revista ¡Hola! La joven, a punto de celebrar la mayoría de edad, posa por segunda vez en la publicación: la primera vez apareció con cuatro meses de vida. Desde entonces, Paula ha estado muy alejada de los focos y "llevando una vida normal": "Ahora que cumple la mayoría de edad, me apetecía tener este recuerdo", dice su madre.

En la entrevista, centrada exclusivamente en la decoración de su casa y en su hija, fruto de su relación con Jesús Cabanas, Marta define a Paula como "una niña con algo especial": "Noble y con muy buenos sentimientos". Aunque reconoce que ha salido a ella "en lo cabezota": "Las dos somos ordenadas, presumidas y apasionadas. De mí, ha heredado su pasión por la música (...) Me da consejos musicales, de tendencias nuevas. Está muy al día y tiene gusto e instinto. Me ayuda también a ser más pragmática, a que me tome todo con calma".

Sobre la relación de Paula con Federico León, actual pareja de Paula, dice que se llevan "superbién": "La adora y Paula a él (...) Federico me aporta serenidad y enseñanza. Somos un buen equipo. Vivo muy tranquila y creo que nadie me puede reprochar nada. Estoy en un momento en el que solo quiero hacer lo que me llena y me gusta de verdad, decidiendo por mí misma".

Marta también repasa los treinta y cinco años que lleva en el mundo de la música, confesando que lo bueno de cumplir años "es la experiencia que uno adquiere": "Me siento en un momento pleno y muy a gusto conmigo misma".