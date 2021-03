Agatha Ruiz de la Prada sorprendió este martes con la emisión de un comunicado en el que pedía perdón públicamente a Juan del Val y se mostró arrepentida por las últimas declaraciones que vertió sobre él en distintos medios de comunicación, entre ellos esRadio. La diseñadora y el marido de Nuria Roca tuvieron un tenso enfrentamiento durante una gala del programa El Desafío en el que ella no aceptó que el miembro del jurado considerara su actuación del musical de La la land "una tomadura de pelo": "Me dijo que lo que había hecho era una puta mierda, que era un número infantil. Se puso muy tonto".

Sin embargo, horas después de la publicación del comunicado, la propia Ágatha admitió que la decisión de hacerlo fue una petición de los abogados del escritor: "El comunicado me lo han exigido sus abogados, era un retracto, era un comunicado de retracto. No es que se me haya ocurrido levantarme por la mañana y decir voy a escribir. No, ha habido abogados de por medio, pero con todo el lío que tengo yo ahora me voy a meter con abogados, no, gracias. Era eso o ir a un juicio, así que francamente prefiero esto".

Aunque el periodista aceptó sus disculpas y dio por finiquitada esta polémica, horas después ha vertido una declaraciones en la revista Semana en las que vuelve a cargar contra la diseñadora: "Si dice que espera que yo le acepte las disculpas no es un buen camino el decir que lo dice por obligación (...) Lo que dice que pasó, no pasó. No hay más, ella dice que pasó algo que no fue, y se pasó duramente cuatro días diciendo que mi actitud con ella había sido salvaje y brutal, según palabras textuales suyas. Estas cosas son muy feas y peligrosas en el contexto en el que estamos, también dice que la insulté gravemente. Yo ni la insulté ni mi actitud fue brutal ni salvaje. A eso añadió que estaba esperando que este imbécil le pidiera perdón, este cretino. Entonces, yo no sé que le habrán dicho sus abogados o no, pero yo me remito a su comunicado", explica Juan del Val a la citada revista.

A pesar de que él mismo aceptó el perdón en sus redes sociales, ahora admite sentirse "indignado" con las nuevas palabras de Ágatha en las que aclara que lo ha hecho para evitar ir a juicio: "No me parece que se haya retractado. Nunca he hablado mal de ella, no sé si lo está buscando, pero no lo va a conseguir. No he hablado mal de ella ni antes del concurso, ni durante el concurso, ni después del concurso y así me voy a mantener. Si sigue diciendo que pasó, pues veremos a ver", señala. "Lo que yo sé es que se ha retractado, que ha pedido perdón y que pide que acepte sus disculpas. Eso es lo que ella ha firmado, lo tengo firmado. Su motivación la desconozco, si ha dicho que eso no tiene validez no sé lo que pasará, pero lo que sí que te digo es que yo lo que sé es que tengo un documento firmado por ella donde dice la realidad. Allá ella".