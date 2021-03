Marta López Álamo, sobre Anita Matamoros: "El apellido de su padre le ha beneficiado"

Marta López Álamo fue una de las grandes estrellas invitadas a la entrega de los premios Climate Leaders 2021. La novia de Kiko Matamoros acudió al evento como una firme defensora de la teoría del calentamiento global: "Hago todo lo que puedo por concienciar respecto a este problema, por el que, probablemente, nos carguemos el planeta si no ponemos remedio pronto", contó Marta a los micrófonos de la prensa invitada al evento. "Yo, que soy un personaje más o menos conocido, todo lo que pueda potenciar en las redes sociales, siempre lo voy a hacer", contó.

La influencer aprovechó para proclamar su amor por Kiko Matamoros del que asegura que está enamorada "como no lo había estado nunca antes de nadie": "Lo quiero todo con Kiko Matamoros. Aporta mucho a mi vida. Ahora mismo no me gustaría quedarme embarazada pero sí que quiero tener familia con él, casarme con él, cuando me pida matrimonio. Lo que pasa es que en estos momentos no nos apetece. Quiero que hinque rodilla", bromeó. "Me llevo muy bien con todos sus hijos, con la única que no tengo relación es con Ana, que espero que su padre recupere pronto la relación. Es una pena que haya peleas. Sinceramente, creo que se arreglarán".

Sobre la decisión de Anita de quitarse el apellido Matamoros asegurando que le ha podido perjudicar en su trayectoria profesional, Marta confiesa ser la novia del colaborador también le ha pasado factura en algunas ocasiones: "Depende de qué trabajos, a mí me perjudica muchas veces ser novia de Kiko. En ese aspecto la puedo entender, ahora que el apellido de su padre le ha beneficiado mil por mil en muchas cosas. Creo que ella no ha querido decir eso en realidad".