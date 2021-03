Lola protagoniza una noche de sexo con Carlos horas después de pedir perdón a su novio

Después de una hoguera de confrontación en la que se dejó en el aire la continuidad en La isla de las tentaciones de Lola y Diego, este jueves por fin hemos conocido la decisión de la pareja: seguirán viviendo su concurso a pesar de que su relación está prácticamente rota.

Lola lloró y se mostró arrepentida por haber hecho daño a su pareja debido a su affaire con el tentador Carlos, pero a pesar de todo quiso seguir disfrutando de su estancia en la villa junto a sus compañeras: "Prefiero continuar en la villa para demostrarle que lo quiero, que lo voy a respetar y que sigo enamorada de él", dijo la concursante a Sandra Barneda, convencida de que puede recuperar a Diego.

Según la concursante, su flirteo con Carlos bajo las sábanas fue solo un desliz de los que nunca ha tenido en los tres años que lleva junto a Diego: "Nos apetecía y ya está, pero yo quiero a Diego", aseguró antes de regresar a la villa. Esa misma noche y tras una divertida fiesta, Lola volvió a los brazos de Carlos, y esta vez no solo fueron caricias: "Me encantas, no es que me gustes muchísimo, es que me encantas", confesó la concursante a su tentador mientras le besaba frente al resto de sus compañeros.

Esto fue solo un avance de lo que protagonizarían horas más tarde en la oscuridad de su habitación. Una noche de sexo de la que fueron testigos las cámaras y que no pudieron negar al día siguiente: "Me da mucha vergüenza hablar de esto, pero ha pasado. Para mí, compenetramos muy bien, es un chico que a mí me está gustando muchísimo, me ha apetecido y ya está".

Diego pudo ver las imágenes del escarceo de su pareja en una nueva hoguera y reconoció que ya no le duele ver a Lola en esa situación: "Me la suda", expresó con el rostro decepcionado y alucinando con lo que su novia se ha atrevido a hacer tan solo horas después de asegurar que sigue enamorada de él. "Este límite me parece tan extremo... ya no se puede perdonar. No es la Lola que conozco, pero quizá es la real".