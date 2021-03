Naím Thomas explica su ausencia en el funeral de Àlex Casademunt: "Nadie tiene derecho a juzgarlo"

La familia de Àlex Casademunt estuvo arropada durante su funeral por todos sus amigos, entre ellos, sus compañeros en de la primera edición de Operación Triunfo, con los que guardaba una gran relación desde hace 20 años. David Bisbal, David Bustamente, Chenoa, Natalia, Verónica Romero o Manu Tenorio, entre otros, viajaron en AVE desde Madrid hasta Barcelona para despedir a su amigo, que falleció el pasado martes 2 de marzo en un accidente de tráfico en Mataró.

En el tanatorio hubo notadas ausencias entre los triunfitos, entre ellas la Naím Thomas, que abrió su corazón con una carta en la que explicó por qué no acudió al funeral de Àlex después de que algunos seguidores le juzgaran por faltar. "Necesito sacarlo fuera. Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce cuán hondo te llegan las cosas, cuánto te afectan dichas cosas, únicamente quien vive cada día contigo", comenzó.

"He salvado la vida de mi madre en pleno ictus, he tirado emocionalmente de mi familia tras el fallecimiento de mi hermana, he apoyado a mis padres cuando mi hermano se suicidó...", continúa la carta. "Soy la típica persona que, cuando el barco se hunde, yo lo salvo, y una vez salvado, se queda en estado catatónico durante dos semanas sin decir una palabra. Da igual cuánta relación puedas tener con una persona, eso no quita cuánto te afectan las cosas. Nadie tiene derecho a juzgarlo. A mí me afectan sin que se me note: quizás por un afán de salir adelante, quizás por mostrar entereza, quizás por mi relación íntima con la muerte en la vida".

Una vez explicado cómo se siente, desveló el motivo real por el que no pudo estar junto a la mayoría sus compañeros de Operación Triunfo y aprovechó para pedir disculpas: "No he podido ir a Barcelona, entre otros motivos, porque tengo trabajo todos estos días y no puedo hacer un paréntesis. Me hubiera gustado dar todo mi apoyo a su familia, con la que hablé e hice hincapié en este tema, y arropar a mis compañeros que han podido estar allí. Os pido disculpas, no pretendo tener ningún protagonismo en estos momentos. Es el desahogo de una persona que casi nunca se desahoga", concluyó, terminando así con los rumores de mala relación con su compañero fallecido en este momento tan complicado.