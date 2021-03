Tamara Falcó desvela que por fin se ha hecho realidad el sueño de su padre

Tamara Falcó compartió este jueves en El Hormiguero una noticia que la ilusiona especialmente. Ha recibido una carta en la que se la reconoce oficialmente como marquesa de Griñón, título que heredó de su padre Carlos Falcó tras su fallecimiento en marzo del año 2020 por coronavirus.

La colaboradora fue recibida con honores a su entrada en el plató de Antena 3: "Puede exigirlo todo, porque ahora es marquesa", bromeó Pablo Motos. La diseñadora se tomó con humor el homenaje de sus compañeros y no pudo evitar su emoción al contar cómo ha recibido la noticia, que además, coincide con una época muy sensible para ella ya que está a a punto de cumplirse un año de la muerte del marqués de Griñón.

"Estoy muy emocionada porque es algo que me ha dejado mi padre y que me hace mucha ilusión. Hoy me ha llegado la carta, me la ha enviado mi abogado por mail y el texto es muy bonito y emocionante porque es una carta del Rey", dijo Tamara muy feliz tras recibir esta comunicación del rey Felipe VI. A lo que añadió: "Al ser mujer no pasaré mi apellido pero sí puedo pasar el título", explicó sobre el legado que puede dejar su futura descendencia.

Tamara estaba muy unida a su padre y en más de una ocasión ha confesado lo que le está costando superar su pérdida. El año más triste de su vida a causa del fallecimiento de su progenitor ha sido, casualmente, el año en el que ha acumulado más éxitos profesionales y personales, ya que ha encontrado el amor con Iñigo Onieva.