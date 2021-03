Agustín Pantoja podría abandonar Cantora tras una "brutal" discusión con su hermana

La unión entre Isabel Pantoja y su hermano Agustín Pantoja podría haberse roto. El programa Sálvame consiguió el testimonio de un confidente de Cantora que contó los detalles de lo que habría ocurrido hace unos días en el interior de la finca: una discusión "brutal" que podría romper para siempre la relación entre los hermanos.

Al parecer, la disputa se originó cuando se empezó en los medios a hablar sobre los problemas económicos de Isabel Pantoja. En concreto, del testimonio de la mujer de 80 años que habría dejado 86.000 euros a la cantante para pagar su fianza de la cárcel y de los que solo habría recuperado 10.000 euros. Isabel no sería consciente de que esta deuda aún no se había saldado y este sería el motivo de la discusión con su hermano.

Según el confidente, los hermanos llevan días distanciados y la cantante habría sufrido una grave crisis de ansiedad. Las sospechas de la artista la habrían llevado a encargar una auditoría para saber todos y cada uno de los movimientos bancarias que se habrían realizado desde que ingresó en prisión.

La discusión fue tan fuerte que Isabel habría dicho: "No te echo de casa porque mamá no me lo perdonaría". Una decisión que podría cambiar en las próximas horas ya que, según la información recibida por Chelo García Cortés, "es muy posible que Agustín Pantoja salga definitivamente de Cantora". "Agustín bajó a la cocina hecho una furia y le ha dicho ‘no te voy a permitir que me humilles públicamente por recuperar a tu hijo", amplió la periodista.

El informador del programa volvió a ponerse en contacto con ellos para confirmar las afirmaciones de Chelo: "Se va a ir a un hotel, tiene que hablar con un abogado para ver cuándo puede ver a su madre e Isabel le ha dicho que no le quiere volver a ver más en Cantora".