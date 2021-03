Una examiga de Zayra Gutiérrez carga contra ella y su novio: "Eres una asquerosa. Sois unos mierdas"

Zayra Gutiérrez, la hija de Arancha de Benito y Guti, presentó hace unos días a su novio Miki en las redes sociales. Un joven que horas después se ha descubierto que fue pareja de una de sus mejores amigas. Ahora esa amiga ha arremetido duramente contra ellos asegurando que Zayra es una chica caprichosa que romperá con él muy pronto "porque es lo que hace siempre".

"Estoy muy bien, muy tranquila, enamorada", comentó Zayra a una reportera de Sálvame antes de arremeter contra su examiga. "No quiero entrar mucho en eso, porque es darle protagonismo a ella y no se merece nada, la verdad", aseguró Zayra. "Ellos acabaron por lo que acabaron y, al final hemos acabado nosotros juntos y estamos muy bien", admitió.

La exnovia de Miki también quiso dar su versión al espacio de Telecinco, cargando duramente contra los dos: "Lo ha hecho todo para que yo lo vea y para dar la nota. Ella sí que quiere tener protagonismo y que me crea que están juntos, lo hace por joderme. Está claro", dijo la examiga de Zayra. "Yo iba a escribirle ayer y le iba a decir: 'Eres una puta sinvergüenza y como se te ocurra hablar de mi voy a tener un problema contigo que te vas a cagar’".

"No se me merece ni un 'hola' esa tía asquerosa. Esa relación es un puto falserío de tres pares de cojones (...) Zayra lleva obsesionada con este tío cuatro años, desde que era mi novio", continuó, para concluir su mensaje con una advertencia: "No vuelvas a hablar de mi. Eres una payasa y él es otro payaso obsesionado, asqueroso. Otro payaso. Se han juntado dos mierdas, porque son los dos unos mierdas".