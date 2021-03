Rafa Sánchez, después de un tiempo alejado de los escenarios, regresa con más fuerza que nunca con la novedad de que lo hace sin el grupo La Unión. “Es el primer single en solitario, que lleva por título “Vístete Princesa”. Habla de la relación de amistad de una mujer con gente gay, que ya se le ha pasado la juventud, y se rodea de amigos que le hacen caso y le hacen sentirse ilusionada, con ganas de pintarse el ojo y ponerse un tacón”. Así lo explicó.

El cantante, se puede decir que ha vuelto a tomar las riendas de su carrera. “Lo echaba de menos y mucho más después de todo lo que estamos viviendo por el maldito Covid. En la época de La Unión, yo componía las letras y las melodías, y ahora voy a hacer lo que quiero, que para eso estoy en solitario. Este álbum, “Vampiros”, es una especie de metáfora de gente de mi edad, que pretende acercarse a gente más joven con sonidos estilo Bowie. Estoy muy contento y super ilusionado, con Fermín Villaescusa, teclista, componiendo y grabando casi el álbum completo. Esto saldrá entre junio y septiembre, esto se hace así ahora, primero goteando singles, y después el CD.

A Rafa, según me comentó, la pandemia le sirvió para pensar en lo que quería hacer, y se puso a ello. “Al no podernos juntar, lo hemos mandado por archivos de sonido online, ahora mismo la tecnología lo permite”. De esa manera ha podido realizar su trabajo.

Rafa Sánchez | Archivo

Al preguntarle por su gran amigo Miguel Bosé, y por todo lo que está ocurriendo con sus declaraciones a cerca de todo lo referente al virus, dice: “Me sabe mal, y la censura en las redes no me parece bien. El virus viene de China, Miguel se ha expresado, y no deberían haberle censurado, aparte de lo que él pueda pensar. Yo tengo mis dudas acerca de las vacunas. Lo más urgente hubiera sido un tratamiento, más que vacunas. Yo no veo este tema nada claro”.

Rafa, tiene buenos proyectos y está feliz por ello. “El primer concierto, lo hice en febrero, la gente tiene que perder el miedo sin olvidar las medidas, por supuesto a los asistentes se les toma la temperatura, y a nosotros se nos hace la PCR, todo el rato. Voy a actuar en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, y siempre en espacios controlados, presentaré temas nuevos del álbum, y éxitos de La Unión”.