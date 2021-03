El polígrafo desenmascara la mentira más vieja de Amador Mohedano con Belén Esteban

Amador Mohedano rememoró mejores tiempos en la crónica rosa con su paso por el Deluxe del sábado. El ex de Rosa Benito quiso echar más leña al fuego encendido de ésta con Belén Esteban sacando a colación la breve colaboración profesional que mantuvo con la colaboradora.

En los Carnavales de Tenerife de 2007, Amador Mohedano se encargó de una actuación de Belén Esteban, que lleva años reclamando que todavía le debe 6.000 euros por aquel trabajo, en el que Belén salió al escenario caracterizada como Madonna.

"No le debo ni un duro", negó el de nuevo mientras Belén Esteban permanecía callada… hasta que no pudo más. La colaboradora saltó y se quejó de que, después de 14 años, Amador Mohedano venga a hablar del asunto en vez de los suyos propios.

"Tú a mí no me das ningún talón. Si te dan una factura tienes que ingresarlo en el banco. no era nominativo. Me pagan más de 15.000 euros", explicó Belén a un Amador que negó en redondo las acusaciones, como lo lleva haciendo durante años .

El nombre de Rafael Amargo salió a colación, pero no por su polémica con María Patiño o su detención por asuntos de estupefacientes. El artista decidió intervenir para dar su versión, ya que él también estuvo en esa famosa gala de Tenerife, dando la razón a Esteban.

Conchita, tras haber sometido a la colaboradora al polígrafo, desveló el veredicto de su máquina de la verdad tras preguntar Belén Esteban si era cierto que Amador Mohedano le debía 5.400 euros. Según la máquina Amador Mohedano miente y en efecto debe esa cantidad a Belén.