Miriam Díaz-Aroca cuenta cómo lo pasó cuando dejaron de contar con ella en televisión

Miriam Díaz-Aroca acudió a Domingo Deluxe para contar todas las interioridades de su trabajo. Desde su fase de chica Hermida hasta su trabajo con Almodóvar y su paso por el Un, dos, tres… y también cuando la siempre exigente profesión comenzó a dejarla atrás.

¿Cómo encajó Miriam Díaz-Aroca, que ahora tiene 59 años, el comenzar a ser ignorada tras muchos años de éxito televisivo? "Cuando te toca, te toca. Y gracias a que me paré a mirar otra parte de mi ser humano ahora puedo ayudar a otros", dijo, desvelando que no importa cuán alto llegues, siempre llega la hora de bajar, y más en una profesión donde todo es temporal.

"Soy proactiva e intento tocar a las puertas que no se abren, pero habría otra salida. Busqué hacia dentro y empecé a escribir y buscar equipos de trabajo, y me puso el tema de la violencia de género y construí un proyecto, y lo ampliamos a todo tipo de violencia". El suyo —contó Miriam Díaz-Aroca— es un proyecto adaptable para todo ser humano que quiera aprender a confiar en sí mismo.

En todo caso, no es fácil —reconoció— y el cambio lo hizo cuidando a sus hijos o "yendo a comprar patatas". "Pero dentro se fragua el cambio de crisálida a mariposa, sobre todo porque elegí confiar en mí".

Díaz-Aroca reconoció ser un "huracán" que se crece con los retos. Y por eso mismo logró seducir a Chicho Ibáñez-Serrador para el Un, dos, tres. Él dijo que no estaba convencido y ella se lo tomó como un juego en el que había que superar las muchas pruebas que Chicho le puso. "Me dijo que no le convencía para presentar el Un, dos tres", dijo, recordando la que fue una de sus mejores experiencias profesionales.