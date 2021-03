Daniela Santiago se defiende de los comentarios despectivos en los Goya

El glamour de la alfombra roja de los Premios Goya quedó ensombrecido después de que en la cuenta oficial de Facebook de RTVE se colaran por error unos audios de varios hombres hablando sobre las invitadas a la gala. Daniela Santiago, protagonista de la serie Veneno, fue la que salió peor parada ya que un trabajador la llamó "putón verbenero, toda llena de tatuajes". "Digo ‘ésta cobra’. Pero puta, puta, seguro. Qué pinta, macho", comentó sin saber que le estaban escuchando.

La actriz se defendió a través de Instagram, aunque primero mandó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y todos aquellos que la apoyaron: "Lo primero, daros las gracias por vuestro amor incondicional. No os imagináis lo bonito que es conectarme a mis redes y ver el amor tan grande que me tenéis, no tengo palabras para agradecer tanto apoyo y tanto amor".

"Respecto al vídeo y los comentarios que dicen sobre mí: que no soy una prostituta por llevar mi cuerpo marcado de recuerdos y vivencias que forman parte de mí, cada tatuaje que llevo cuenta una historia, un momento, un recuerdo. Tan importantes en mí, que pesan más que todas las críticas que puedan hacer por llevarlos", aseguró sobre los tatuajes que cubren sus brazos.

También aprovechó para hacer una reivindicación de cara a este 8-M: "Solo diré que lamentablemente es tan necesario el 8-M para demostrar y pelear por nuestra dignidad. Da igual a lo que te dediques. Yo estaba entregando un Goya y por ir tatuada soy una puta y de las que cobran, claro. ¡Que vergüenza! Que los hombres a los que defendemos y entregamos nuestro amor hablen así de nosotras. Sé que no todos son iguales y a Dios gracias, pero hay mucho que cambiar, hay mucho por lo que seguir peleando. Soy una más, una que hoy siente en su piel y su corazón una decepción muy grande", sentenció dolida.