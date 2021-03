Marisa Martín-Blázquez confiesa que padece una enfermedad neuromuscular tras sufrir burlas

Marisa Martín-Blázquez es una de las periodistas más discretas del mundo del corazón, pero tampoco se libra de recibir críticas en sus redes sociales cada vez que aparece en televisión. Las burlas sobre su físico han terminado con su paciencia y por eso decidió hablar abiertamente de la enfermedad neuromuscular que padece desde joven.

"Hoy he decidido contaros algo mío y muy íntimo. Hay mucha gente que en mis RRSS, y sin conocimiento de causa, hace sorna y burla acerca de algo que se ve en mi cara. Me dicen que deje de operarme, que qué me he hecho en la cara. Incluso, si googleas mi nombre, una de las primeras cosas que encuentras es 'Marisa M-B, ojo'", escribió en su perfil de Instagram.

A sus 57 años, la colaboradora de Telecinco cuida de su salud como nadie pero a veces su cuerpo no reacciona de manera normal. Una persona se puso en contacto con ella ya que se sentía identificada cuando la veía en televisión. "Me sigue por mi profesión desde hace años y ha observado en mi cara signos que ha reconocido. Síntomas de cómo se manifiesta la Miastenia Gravis, enfermedad que me diagnosticaron cuando tenía 23 años y con la que convivo llevándonos ambas relativamente bien. Nos respetamos e intentamos no fastidiarnos. A veces viene a atacarme y me provoca grandes crisis que venzo con paciencia y haciéndole poco caso. Es cuando más se refleja en mi rostro y cuando más 'las buenas personas' me atacan por el tema físico", aseguró.

Después de ponerle nombre a la enfermedad, explicó en qué consiste exactamente: "La Miastenia Gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos (los voluntarios) del cuerpo. Empieza con un cuadro insidioso de pérdida de fuerzas, que se recuperan con el descanso pero que reaparece al reiniciar el ejercicio. Suele iniciarse en los músculos perioculares". Esto afecta a los músculos que controlan el movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, la masticación, el habla y la deglución.

"Mi solidaridad con quienes padezcan cualquier tipo de enfermedad y no son bien vistos por quienes se creen perfectos y dueños del saber y del poder a base de su falta de empatía e ignorancia", señaló para terminar su mensaje.