Kiko Matamoros cuenta que Makoke le ha denunciado por amenazas: "Ha querido meterme en un calabozo"

Kiko Matamoros atraviesa una de sus semanas más complicadas después de que este lunes haya recibido la noticia de que Makoke le ha denunciado "por amenazas". Todo por unas declaraciones del colaborador en las que aseguró que tenía dos horas de grabaciones que no dejaban en buen lugar a su exmujer. Según explicó en Sálvame, Kiko acudió al lugar donde le asignaron un abogado de oficio, para "no darle un disgusto" a su hermano mayor, quien normalmente se encarga de llevarle sus temas judiciales.

"Se hicieron las diligencias pertinentes, el jefe superior de la Policía de Madrid, a la vista de la denuncia, dijo que se me pusiera en libertad. Se nombró para el día siguiente una vista rápida", comenzó explicando. Una vista que finalmente no pudo tener lugar: "Se volvió a cambiar de juzgado y me notificaron que fuera el viernes. El viernes la Fiscalía dijo que no era jurisdicción competente. Mi abogado y el abogado de la señora que me denuncia coincidían en eso también. Se solicitó por mi parte una serie de pruebas, que ha solicitado la Fiscalía y estoy pendiente que el Juzgado número 2 de Pozuelo de Alarcón resuelva si hay juicio, qué día, o si se archiva", continuó el tertuliano.

Matamoros defendió su inocencia y aseguró que las grabaciones existen y que, en ellas, se puede ver "el objetivo de dos personas que están en connivencia para hacerme daño profesional y personal". "No me recomiendan que cuente más. No puedo ir un paso más adelante". A pesar de la gravedad de las acusaciones, Kiko se mostró tranquilo y confirmó que por el momento no se ha tomado ninguna medida cautelar en su contra: "Esto es una venganza personal".

El colaborador se mostró indignado porque no entiende que la denuncia se "pusiera fuera de la jurisdicción". "Se califica como una amenaza grave porque he practicado boxeo y porque una vez conté en público que había sufrido un brote psicótico. Me parece todo tan sucio, pero no voy a seguir porque no quiero pillarme los dedos", concluyó Kiko. Sin duda un tema que dará mucho que hablar en las próximas semanas y del que esperamos que hablen todas las partes implicadas.