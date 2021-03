Terribles mensajes de Francisco a la madre de su hija: "Gorilona, simio... a dormir al árbol"

El programa Sálvame ha hecho públicos los supuestos mensajes que el cantante Francisco habría enviado a Denia Apolinar, madre de su hija no reconocida. Hay que recordar que el valenciano siempre se ha negado a realizarse las pruebas de ADN para determinar si es o no el padre biológico de Naomi González, la hija de la dominicana. Ante su negativa, y con las pruebas aportadas por Denia, la justicia determinó en el año 2008 que el artista es el padre y desde entonces ha tenido que responsabilizarse económicamente de ella aunque la relación entre ellos es nula.

En los terribles mensajes aportados por Denia al programa, se puede ver la mala relación que Francisco mantiene con la madre de su hija, a la que no duda en denigrar e insultar cuando esta le ha pedido que cumpla con sus obligaciones como padre: "Unga, unga. Cómase, o lo que quiera hacer, el plátano. A dormir al árbol", "coñazo de animal, tengo una duda: ¿eres la diosa de Ébano o la diosa de ano? Ungaaa, ungaaa… por favor, señora, usted es del planeta de los simios" o "el que preñó está en el Bioparc. ¡Es igual que usted señora! Aprende a escribir, simio analfabeta", son algunos ejemplos de los supuestos mensajes que Francisco le habría enviado y que irían acompañados de la fotografía de un gorila, haciendo referencia al color de la piel de Denia.

El momento más emotivo de la tarde ocurrió cuando Naomi, hija de Denia, conectó con el programa para mostrar su rechazo ante los mensajes de su padre: "La verdad es que no sé por donde empezar. Estos mensajes son una mezcla de racismo, machismo... es todo absolutamente asqueroso. Me quedo sin palabras, no sé poner adjetivos a lo que estoy viendo", dijo con lágrimas en ojos. "Me avergüenza escuchar este tipo de comentarios. Yo nací de la relación de un señor racista que mantuvo una relación con mi madre, es irónico", continuó la joven. "He intentado contactar con él en muchas ocasiones y que diga este tipo de cosas... No me apetece tener relación con él sabiendo la opinión que tiene sobre mi color de piel", concluyó.

El programa se negó a emitir los mensajes más duros: "Hay contenido mucho más hiriente y la dirección ha considerado que es mejor dejarlos al margen", afirmó Carlota Corredera. Denia aseguró que los últimos mensajes que había recibido por parte del cantante habían sido de esa misma tarde, al enterarse que iba a aparecer en el programa de Telecinco: "Yo he llegado a denunciarle por estos mensajes. Su mujer Paca también me ha insultado".