Ayuso, con Campos: "Mi vida personal va como la legislatura, con complicaciones"

La Campos Móvil arrancó el miércoles con su primera invitada, Isabel Díaz Ayuso, el mismo día que se inició una tormenta política en la Comunidad de Madrid con motivo de la amenaza de moción de censura y la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo. María Teresa Campos inició su ruta con la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el kilómetro cero de España, ubicado en la madrileña Puerta del Sol, donde decenas de curiosos se acercaron a saludar y hacer fotos en el día de la grabación.

Entrevistadora e invitada hicieron un recorrido por Madrid que incluyó el Congreso de los Diputados, la sede del PP en Génova, el barrio de Chamberí, la Universidad Complutense hasta llegar al Hospital Zendal. En el barrio donde creció Ayuso y donde a día hoy sigue viviendo hicieron una pequeña parada para dar un paseo y saludar a los vecinos, que se mostraron encantados con la presencia de ambas entre gritos de "¡viva nuestra presidenta!". "Anda que no te quieren", apuntó Campos.

Algo tímida, Ayuso accedió a hablar brevemente de su lado más íntimo. "Mi vida personal va como la legislatura, con complicaciones. Siempre estoy esperando algo ahí...", dijo divertida. Reconoció que siempre le han gustado los niños y ha pensado en tenerlos, aunque se ha volcado mucho en el trabajo. "He perdido mucho el tiempo, entonces llega un momento en el que me lo he de plantear (...) No te lo puedes estar pensando toda la vida y yo me he dado muy pocas oportunidades", aseguró.

🚛 'La Campos móvil' arranca el miércoles en Telecinco con Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) pic.twitter.com/zCmn7P9351 — Mediaset España (@mediasetcom) March 6, 2021

La presidenta madrileña rompió el pasado mes de noviembre con su pareja, Jairo Alonso. El peluquero se mudó de la casa que ambos ocupaban, pero siguen teniendo muy buena relación.

El peluquero y empresario abulense, de 42 años, salía con Díaz Ayuso desde 2016. Veraneaban en Sotillo de La Adrada hasta que la amistad cristalizó en relación. Jairo tenía muy buena relación con la familia de Isabel Díaz Ayuso, especialmente su madre, y siempre apoyó a su pareja en redes sociales, mostrándose al tiempo extremadamente discreto sobre su vida personal.

La causa, las dificultades de la política y el atroz año que ha tenido que enfrentar Ayuso con el coronavirus y, ahora, con la nevada causada por el temporal Filomena, entre otros factores como el frecuente acoso mediático que la presidenta tiene que soportar. Su dedicación ha sido plena y eso ha repercutido en su vida sentimental.