Irene Rosales, aterrada por las cartas anónimas que recibe en casa: "Roza el acoso"

La guerra familiar de los Pantoja ha puesto a Irene Rosales en el ojo del huracán y desde hace varias semanas recibe mensajes muy desagradables en las redes sociales en los que insultan tanto a ella como a su familia. Pero la situación ha ido más allá, ya que según a desvelado en su perfil Instagram, está recibiendo cartas anónimas en su casa con textos muy agresivos y con graves descalificaciones.

"Os iba a pedir que denunciarais a una cuenta porque recibo insultos, de vez en cuando nombran a mis padres y ahí no puedo más. Lo que nunca os he contado es que recibo tres o cuatro cartas anónimas a la semana donde lo más bonito que nos dicen es que somos malas personas. Esto no es normal y roza el acoso", manifestó harta de tener que lidiar con esta situación.

Sus seguidores le han aconsejado que acuda a denunciar, pero ella no ve ninguna solución. "No puedo denunciarlo porque viene sin nombre. Ponen mi nombre o el nombre de mi marido y nuestra dirección", explicó con tono de preocupación, ya que se siente insegura recibiendo cartas de personas que saben dónde vive.

Irene Rosales siempre trataba de mantenerse al margen de las disputas familiares, pero en la última guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha alzado la voz como nunca para defender a su marido. Dolida por el enfrentamiento madre e hijo, la colaboradora de Viva la vida ha tratado de dedicarle bonitas palabras a la tonadillera, con quien siempre tuvo muy buena relación y a la que consideraba una segunda madre, por lo que la nula relación que tienen hace meses no puede menos que dolerle profundamente. Una guerra a la que Irene confiesa que no ve solución: "Lo veo muy difícil".