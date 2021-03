Lecturas se desayuna con la exclusiva de la semana: la revista anuncia la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero y asegura en portada que los familiares y amigos de la pareja ya lo saben.

Dice la publicación que hasta ahora habían mantenido una unión "de cara a la galería" y que ya el pasado mes de febrero, durante el ingreso hospitalario de la periodista, habían tomado la decisión de separarse de mutuo acuerdo. El motivo, el "fuerte desgaste en su relación".

Lecturas asegura que el futbolista vive fuera del hogar familiar desde hace semanas. "Se ha instalado en una casa que ha alquilado cerca, tan solo a unos minutos de Sara y sus dos hijos, para que los pequeños noten lo menos posible las ausencias y el cambio".

La revista añade que Sara e Íker tienen cuentas separadas y no comparten la titularidad de ninguna de sus propiedades. Ella posee tres casas en su pueblo de Toledo, Corral del Almaguer, e Íker es dueño de un imperio inmobiliario millonario. Lecturas cifra la fortuna del guardameta en 350 millones de euros.

Hace menos de una semana los dos fueron fotografiados cuando salían de una comida junto a la presentadora Isabel Jiménez.

Pantoja: "Mi hijo lo hace por dinero"

Semana se apunta la exclusiva de las primeras palabras pronunciadas por Isabel Pantoja en mucho tiempo. Desde la revista se han puesto en contacto con ella y han logrado arrancarle dos o tres frases, suficientes para construir una noticia. Hay que tener en cuenta que su hermetismo está siendo crucial en el enfrentamiento que mantiene con su hijo Paquirrín.

Lo extraño de la historia es que la cantante no cobre por hacer este tipo de declaraciones. Al parecer le han ofrecido cifras astronómicas.

"Mi hijo hace esto por dinero", le ha dicho Pantoja a Aurelio Manzano, el autor del reportaje. A la pregunta de cómo se encuentra, la tonadillera responde: "Imagínate, con el corazón roto". No quiere hablar y le cuesta responder. Y explica por qué está guardando silencio: "Siempre fui así y así seguiré".

Semana también confirma que Isabel ha hablado recientemente con su hija Chabelita para felicitar a su nieto Alberto y explica que la cantante se ríe cuando le preguntan si se ha enfadado recientemente con su hermano Agustín. Según la revista, no va a ir a Supervivientes: su viaje relámpago a Madrid se debió a que tenía que resolver asuntos administrativos.

Kiko compra un coche de 100.000 euros

Llamar a tu madre "ruin y rastrera" tiene recompensa económica. Por lo menos para Kiko Rivera, que hace un año denunciaba que había solicitado una ayuda social porque no tenía para vivir. Doce meses después, Paquirrín ha incorporado a su patrimonio un coche nuevo de alta gama.

Leemos la noticia en Semana, que desgrana cómo es el vehículo: se trata de un Mercedes AMG clase C 63 Coupé valorado en 115.000 euros pero comprado, seguramente, según la revista, por un precio algo inferior. Con este auto reemplazará el "coche de la polémica", el monovolumen por el que se enfrentó a su madre.

Nuevo disgusto para Ortega Cano

Diez Minutos dedica su portada al torero con una información que afecta a su hijo José Fernando. Al parecer, el joven deberá declarar en el juzgado de Jerez de la Frontera el próximo 19 de abril por unos hechos que ocurrieron en 2017.

Está acusado de quebrantar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a Michu, la madre de su hija. En caso de ser condenado, retrasará su ansiada puesta en libertad y tendrá que permanecer una temporada más en un centro psiquiátrico.

La revista explica que Ortega Cano está muy bajo de ánimo porque, debido a las medidas contra la covid, no ha podido acudir a ver a su hijo desde hace meses. El chico se encuentra adaptado, está estudiando y deseando obtener la libertad.

'¡Hola!' se rinde a la pareja ideal

¡Hola! dedica un amplio reportaje a una de las parejas de moda, la formada por Alice Campello y Álvaro Morata. La influencer y el futbolista son guapos, jóvenes, padres devotos, parecen felices y además no molestan. Parece que se llevan bien con todo el mundo.

Ahora son noticia porque son imagen de Bvlgari y porque acaban de superar un citomegalovirus, una enfermedad no grave que dejó sin fuerzas al deportista.

Presunto delito fiscal de Makoke y Kiko

Según Lecturas, Hacienda les reclama una deuda de más de 1,2 millones de euros, problema que se suma a su malísima relación.

La pareja tendrá que acudir a juicio en las próximas semanas, por un delito fiscal que podría llevarles a los dos a prisión. Al parecer, Kiko derivó la deuda que le reclama el fisco a su ex, con la excusa de que era él el que pagaba la hipoteca de la casa en la que vivía ella.

Entre los testigos veremos a Toño Sanchís, que ayudarán al juez a determinar si Makoke es cooperadora necesaria en el delito de insolvencia punible del que acusan a Kiko Matamoros.

Mientras, la expareja mantiene otro contencioso después de que Makoke haya denunciado a Kiko por amenazas, vejaciones y violación de la intimidad. Dice que le envía mensajes intimidatorios al móvil y que le da miedo que sea experto en boxeo.

Cóctel de noticias

Meghan y Harry, presentes en todas las revistas. Sólo ¡Hola! les dedica su portada completa calificando sus declaraciones de "impactantes y polémicas acusaciones". En Diez Minutos destacan los pensamientos suicidas de la actriz, en Semana inciden en que "han atacado a la Familia Real británica" y en Lecturas titulan: "Les dije que no quería seguir viviendo y no me ayudaron".

Mary Donaldson, con moratones en la cara. ¡Hola! publica una imagen de la princesa danesa con un cardenal bajo su ojo derecho, fruto seguramente de algún golpe... o de algún pinchazo rejuvenecedor.

Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini también vivirán en el Palacio de Liria. Según ¡Hola!, van a residir en un piso cercano al de su padre y su hermano, Fernando. Se trata de uno de los muchos inmuebles que los Alba tienen en el madrileño barrio de Arguelles.

Luis Medina, nuevo marqués de Villalba. Su hermano Rafael, duque de Feria, le ha cedido este título que se hará oficial dentro de poco.

Quién es David Trivín, el vidente de la reina Letizia. Semana ofrece una entrevista con el hombre que, según la revista, vislumbra el futuro de nuestra soberana. Dice que por su consulta desfilan desde aristócratas a personajes del corazón y que se rumorea que, desde hace años, la reina es "una de sus clientas más fieles". Él dice que "prefiere guardar silencio". Trivín dejó su trabajo como carnicero para centrarse en "su don", echar las cartas. Entre sus méritos figura haber vaticinado la abdicación de Juan Carlos I. Igual que Federico Jiménez Losantos.