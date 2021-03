La "traición sellada ante notario" que planea sobre Iker Casillas y Sara Carbonero

La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó la posible separación de Iker Casillas y Sara Carbonero que diversos medios dan por hecho pero que fue, a su vez, desmentida por la revista ¡Hola! Un final que, de producirse, lleva sonando entre bambalinas durante un tiempo y que se produce tras "dos sucesos terribles, un cáncer y un infarto casi mortal, en el que ella ha estado con él y él ha estado con ella", dijo Federico Jiménez Losantos.

Hay dos versiones contradictorias, la de ¡Hola!, en la que amigos cercanos aseguran que no hay separación, y la de Pilar Vidal en ABC, que según fuentes también cercanas dice que el comunicado de separación estaba firmado antes del 5 de febrero, fecha en la que Carbonero ingresó en el hospital debido a una recaída del cáncer.

El texto de Pilar Vidal añade un elemento inquietante que todavía no ha salido a la luz: "A esto se uniría un posible desengaño que sufrió Sara al enterarse de una traición que quedó sellada ante notario", escribe la periodista en ABC.

Tal y como recordó en esRadio la periodista Beatriz Cortázar, "Iker ha hecho algún desmentido de una forma no muy tajante, y luego siempre queda el recuerdo hace unos meses cuando sorprendió con una entrevista entonando un mea culpa diciendo que no estuvo a la altura circunstancias de su mujer. No venía a cuento y parecía haber algo de fondo que no ha trascendido, sobre todo porque es un hombre al que no le hace gracia que le pregunten y no hace declaraciones. Eso puede explicar que surjan estas historias".